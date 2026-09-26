В «Факеле» оценили адаптацию Кокшарова: «Мы довольны. Главное, чтобы удалось избежать травм»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» оценил адаптацию в команде нападающего Александра Кокшарова. Воронежский клуб арендовал форварда у «Краснодара».

В этом сезоне 21-летний форвард забил 1 гол в 4 матчах за «Факел».

«Мы довольны Александром, рады, что он выбрал наш клуб. С каждым днем он прибавляет, вливается в коллектив. Главное, чтобы он избежал травм. Хотим, чтобы он максимально помог «Факелу» в достижении целей и задач. Чем удалось заманить его к нам в команду? Ему понравился наш проект и возможность показать себя в РПЛ. Желание клуба и его сошлись», — сказал Пименов «СЭ».

Кокшаров — воспитанник «Краснодара». Он выступал за основную команду «быков» с лета 2024 года, а также играл за «Нижний Новгород» на правах аренды в первой половине 2025 года. В прошедшем сезоне Кокшаров ни разу не выходил на поле.

(Кирилл Радченко)

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