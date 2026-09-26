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В «Факеле» оценили адаптацию Кокшарова: «Мы довольны. Главное, чтобы удалось избежать травм»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» оценил адаптацию в команде нападающего Александра Кокшарова. Воронежский клуб арендовал форварда у «Краснодара».

В этом сезоне 21-летний форвард забил 1 гол в 4 матчах за «Факел».

«Мы довольны Александром, рады, что он выбрал наш клуб. С каждым днем он прибавляет, вливается в коллектив. Главное, чтобы он избежал травм. Хотим, чтобы он максимально помог «Факелу» в достижении целей и задач. Чем удалось заманить его к нам в команду? Ему понравился наш проект и возможность показать себя в РПЛ. Желание клуба и его сошлись», — сказал Пименов «СЭ».

Кокшаров — воспитанник «Краснодара». Он выступал за основную команду «быков» с лета 2024 года, а также играл за «Нижний Новгород» на правах аренды в первой половине 2025 года. В прошедшем сезоне Кокшаров ни разу не выходил на поле.

(Кирилл Радченко)

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Александр Кокшаров
Руслан Пименов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
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Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе
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Ахмат

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