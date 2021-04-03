Мурад Мусаев: «Сегодня был мой последний матч во главе «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что провел последний матч во главе команды.
В субботу, 3 апреля, «Краснодар» в домашней встрече 24-го тура Тинькофф РПЛ крупно проиграл «Ахмату» (0:5).
— Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар», — сказал Мусаев. — После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.
Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие.
Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений.
«Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками.
Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!
По информации «СЭ», главный (но не единственный в списке) кандидат на замену Мусаева — бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
(Максим Алланазаров)
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