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Эксклюзив

Мурад Мусаев: «Сегодня был мой последний матч во главе «Краснодара»

22:00
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что провел последний матч во главе команды.

В субботу, 3 апреля, «Краснодар» в домашней встрече 24-го тура Тинькофф РПЛ крупно проиграл «Ахмату» (0:5).

— Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар», — сказал Мусаев. — После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие.

Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений.

«Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками.

Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!

По информации «СЭ», главный (но не единственный в списке) кандидат на замену Мусаева — бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

(Максим Алланазаров)

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