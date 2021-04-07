ЦСКА расторг контракты с двумя бывшими помощниками Гончаренко

ЦСКА объявил о расторжении контрактов с двумя бывшими помощниками Виктора Гончаренко, Александром Ермаковичем и Русланом Зубиком.

Соглашения с обоими специалистами были расторгнуты по обоюдному соглашению сторон.

Армейский клуб и белорусские специалисты Александр Ермакович и Руслан Зубик расторгли контракты по обоюдному согласию сторон.



Мы благодарим Александра Владимировича и Руслана Константиновича за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/WH2eROjZBv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 7, 2021

Зубик входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2017 года. До этого он работал с Гончаренко в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе». Ермакович пришел в ЦСКА в январе 2018 года, ранее он работал с Гончаренко в БАТЭ.

Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. 6 апреля «Краснодар» объявил о назначении белорусского специалиста главным тренером команды.