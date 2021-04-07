Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА расторг контракты с двумя бывшими помощниками Гончаренко

12:49
Теги:

ЦСКА объявил о расторжении контрактов с двумя бывшими помощниками Виктора Гончаренко, Александром Ермаковичем и Русланом Зубиком.

Соглашения с обоими специалистами были расторгнуты по обоюдному соглашению сторон.

Зубик входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2017 года. До этого он работал с Гончаренко в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе». Ермакович пришел в ЦСКА в январе 2018 года, ранее он работал с Гончаренко в БАТЭ.

Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. 6 апреля «Краснодар» объявил о назначении белорусского специалиста главным тренером команды.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13402
Все опросы
Кто виноват в неудачах «Краснодара» в этом сезоне РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Материалы сюжета: «Краснодар»: отставка Мусаева, кто будет главным тренером клуба Галицкого




Загрузка...