«Локомотив» уступил тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче

«Локомотив» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в товарищеском матче — 0:2.

Игра прошла на базе железнодорожников в Баковке в закрытом режиме. Голы тульской команды забили Артем Бирюков и Тимур Мелекесцев.

«Локомотив» также 3 октября проведет товарищеский матч с «Оренбургом».

По итогам девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 «Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. После международной паузы московская команда 10 октября на выезде встретится с «Факелом» в РПЛ.

«Арсенал» набрал 13 очков за 12 матчей и располагается на 11-й позиции в Первой лиге.

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