На Жемалетдинова сделали ставку и в «Локо», и в сборной. И он оправдывает это доверие

Игорь Рабинер — о яркой весне 24-летнего полузащитника.

Для любого футболиста, который с недавних пор в сборной России и хочет не просто остаться в обойме, а играть на Евро, главное — не яркие вспышки, а стабильность.

Рифат Жемалетдинов в победном матче «Локомотива» в Волгограде сразу же показал, что доверие Станислава Черчесова и отличная игра со Словенией (после которой, правда, последовала невзрачная со Словакией) — не случайность и никакой эйфории у него нет. А вот стабильность как раз налицо.

К первому голу Гжегожа Крыховяка привела шикарная диагональ от Жемалетдинова. Потом Рифат создал отличный момент Дмитрию Баринову, который очень досадовал на себя, не забив. А снял вопросы по исходу матча шикарный дальний удар того же Жемалетдинова, когда мяч едва не порвал сетку.

Вот так и надо реагировать на доверие штаба сборной. Доказывать, доказывать и еще раз доказывать. Конечно, впереди еще немало времени, но Черчесов с Ромащенко даже схему сборной подстроили под лучшие качества Рифата и его позицию в клубе. И это говорит о том, что они делают на него серьезную ставку.

И уже за это надо сказать спасибо Марко Николичу, придумавшему для парня совершенно новую в его карьере позицию. Но молодец и сам игрок, что оказался готов воспринимать новое. Многие футболисты ведь уперты и узколобы: могу, мол, играть здесь и только здесь!

Но «здесь и только здесь» у Рифата в последнее время совсем не шло. Николич это видел. Его идея с ромбом и местом Рифата не сбоку, а на верхушке этого ромба совсем не напрашивалась. Скорее напрашивалось решение отправить игрока в глубокий запас, тем более что у него в конце этого сезона заканчивается контракт и пока он не переподписан.

Однако серб зимой придумал нового Жемалетдинова, и у Рифата после возобновления сезона уже четыре голевые передачи. Для игрока это предложение стало полной неожиданностью, но он не ушел в отказ, а попробовал — и получилось! А Черчесов эту идею подхватил.

Тут главное, чтобы в какой-то момент с Жемалетдиновым не произошло то, что в аналогичной ситуации случилось с Зелимханом Бакаевым. Тот тоже на свежака исполнял такую «десятку», что залюбуешься. А потом его, похоже, раскусили, и он сдулся. И вот теперь тот же Джикия в интервью говорит, что видит Бакаева только крайним полузащитником.

Надеюсь, и Бакаев из сегодняшнего состояния (вопрос о нем, кстати, вызвал самую эмоциональную реакцию у Джикии) вырулит, и Жемалетдинов продолжит играть так, как со Словенией и, простите уж, «Ротором». Потому что приятно смотреть на то, как оригинальные тренерские находки воплощаются в жизнь.

И последнее. Николич теперь, уверен, со стопроцентной гарантией останется в «Локо». А значит, и Жемалетдинову не стоит искать от добра добра. Даже если где-то дадут больше, насыплют щедрые подъемные. Футбол расплачивается с игроками так, как они относятся к футболу. И если сейчас Рифат уйдет от Марко, который столько для него сделал, это будет высшая степень неблагодарности. Надеюсь, игрок это понимает.