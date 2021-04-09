Прав ли Мусаев с панчем про перегар? Шалимов получил то, на что раньше наговорил сам
Мусаев признал, что потерял контроль над командой. Это заслуживает уважения
Очень точный вопрос задал Мусаеву коллега Саша Дорский, отталкиваясь от фразы Шалимова: в каком случае отставка — показатель того, что тренер сдался?
«Если после поражений я бы ходил в рестораны, а утром приходил с перегаром на тренировку, можно было бы сказать, что я сдался», — так ответил Мусаев. Неплохой такой панч Шалимову от Мусаева в интервью Sports.ru, где экс-главный тренер «Краснодара» впервые подробно объясняет логику всех своих основных решений.
С одной стороны, работа до последнего — свидетельство того, что тренер верит в свои идеи и считает, что однажды они все-таки заработают (тем более что у Мусаева они на первых порах правда работали). С другой, по нынешним временам это свидетельство того, что тренер готов претерпеть любые унижения, лишь бы быть уволенным работодателем и получить отступные.
Мусаев поступил иначе, уйдя сам. Бывают, конечно, отставки и поэффектнее — как у Валерия Газзаева в 1993 году после домашних 0:6 от «Айнтрахта» прямо на пресс-конференции. На такое Мусаев не пошел, вначале решив довести свое решение до Галицкого. И даже на его предложение остаться объяснил, что после 1:6 и 0:5 команде нужна новая мотивация. По-моему, его поступок заслуживает уважения, потому что Мусаев в последнее время полностью потерял контроль над командой. И признал это.
А то, что сначала сказал Галицкому, а не общественности, — тоже понятно. Ведь именно владелец «Краснодара» вытащил его из академии в первую команду, превратил из никому не известного, не игравшего в футбол человека в того, чьи решения обсуждает вся страна. Нормальная благодарность и уважение — то, из чего и исходил Мусаев, расставив приоритеты именно так.
Адекватно воспринимать действительность — не значит сдаться
Что же касается времени отставки, то Мурад точно провел аналогию с Марко Николичем. В прошлом аномальном году уходить самому было неправильно. Ресурсы любого тренера тогда были сильно лимитированы. Серб тоже мог психануть и уйти после того, как за месяц: 1) в одну калитку проиграл дома решающий матч группы ЛЧ «Зальцбургу» и занял последнее место; 2) получил 1:5 от «Динамо» и 0:5 от... «Краснодара».
И все бы это поняли, более того — было бы много аплодисментов человеческим качествам тренера-легионера, который понял, что не справился, и ушел сам, не потребовав денег в качестве «парашюта». Но Николич не ушел, зимой построил, наконец, что хотел — и выиграл после зимней паузы семь из семи.
Ситуации ведь очень разные бывают. Когда ты на коротком отрезке, имея в распоряжении приличный состав, дважды проигрываешь Загребу, превращаешь 2:0 дома с «Динамо» в 2:3 (пусть и в меньшинстве), а главное, получаешь 1:6 и 0:5 с рассыпающейся по ходу матча командой и подаешь в отставку, это не значит, что ты сдался. Это значит, что ты адекватно воспринимаешь действительность и не готов на любое унижение ради денежной компенсации.
В интервью я не услышал, пожалуй, одного важного вопроса. Исключаю версию, что Дорский не задал его умышленно, поскольку по себе знаю, что какие-то темы в больших беседах всегда упускаешь. Но услышать тренерский комментарий популярного слуха, что Кайо был любимчиком Галицкого и Мусаев ставил и ставил его именно по этой причине, все же хотелось бы. Тема Кайо была разобрана подробно, но без этого важнейшего аспекта.
Тренерские достижения Мусаева повесомее, чем у Шалимова
Ну а пикировка с Шалимовым... Кто-то говорит, что со стороны Мусаева реплика про перегар — мелочна. А что тогда со стороны самого Шалимова слово «дебил» в адрес его предшественника в «Краснодаре» Кононова, когда тот на могиле Черенкова в день рождения Федора обратился к нему как к живому? Притом что сам Шалимов, живущий в Москве и игравший с Черенковым, в тот день на Троекуровское приехать вообще не соизволил. Это, конечно, его сугубо личное дело. Но, как мне кажется, Шалимов получил от Мусаева то, на что раньше наговорил сам.
В футболе Шалимов, безусловно, разбирается глубоко. Годы в тренерской профессии тут даром не прошли, и позитивные характеристики от Федора Смолова и Даниила Фомина тоже говорят в его пользу. Шалимов хорош и как телеэксперт, тут спору нет. Не мямлит, всегда имеет ярко выраженную точку зрения и аргументированно ее отстаивает. И как у игрока имя у него громкое — в «Интере», причем не из Баку или Черкесска, не каждый российский футболист поиграл.
А вот что касается тренерских достижений, то у Мусаева они повесомее будут. Шалимов гораздо опытнее и работал, помимо того же «Краснодара», еще с целым рядом клубов, и его состав «быков» был куда убедительнее нынешнего (как, объективности ради, и вся тогдашняя РПЛ) — но он не поднимался выше четвертого места против двух бронз у Мусаева; не числится среди его достижений ни 1/8 финала ЛЕ, ни попадание в групповой турнир ЛЧ. Он и с «Ураланом» вылетал, и с примерно тем же составом «Химок», который потом Талалаев с Юраном подняли в РПЛ, болтался в нижней части таблицы ФНЛ, и из «Ахмата» его увольняли, когда он набирал по итогам сезона столько же очков, сколько вылетевшие «Крылья».
Поэтому высокомерие его пассажа в адрес Мусаева о том, что тот-де сдался, реальному тренерскому багажу Шалимова соответствует не вполне.
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