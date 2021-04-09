Прав ли Мусаев с панчем про перегар? Шалимов получил то, на что раньше наговорил сам

Игорь Рабинер — о заочной пикировке двух бывших тренеров «Краснодара» Мурада Мусаева и Игоря Шалимова

Мусаев признал, что потерял контроль над командой. Это заслуживает уважения

Очень точный вопрос задал Мусаеву коллега Саша Дорский, отталкиваясь от фразы Шалимова: в каком случае отставка — показатель того, что тренер сдался?

«Если после поражений я бы ходил в рестораны, а утром приходил с перегаром на тренировку, можно было бы сказать, что я сдался», — так ответил Мусаев. Неплохой такой панч Шалимову от Мусаева в интервью Sports.ru, где экс-главный тренер «Краснодара» впервые подробно объясняет логику всех своих основных решений.

С одной стороны, работа до последнего — свидетельство того, что тренер верит в свои идеи и считает, что однажды они все-таки заработают (тем более что у Мусаева они на первых порах правда работали). С другой, по нынешним временам это свидетельство того, что тренер готов претерпеть любые унижения, лишь бы быть уволенным работодателем и получить отступные.

Мусаев поступил иначе, уйдя сам. Бывают, конечно, отставки и поэффектнее — как у Валерия Газзаева в 1993 году после домашних 0:6 от «Айнтрахта» прямо на пресс-конференции. На такое Мусаев не пошел, вначале решив довести свое решение до Галицкого. И даже на его предложение остаться объяснил, что после 1:6 и 0:5 команде нужна новая мотивация. По-моему, его поступок заслуживает уважения, потому что Мусаев в последнее время полностью потерял контроль над командой. И признал это.

А то, что сначала сказал Галицкому, а не общественности, — тоже понятно. Ведь именно владелец «Краснодара» вытащил его из академии в первую команду, превратил из никому не известного, не игравшего в футбол человека в того, чьи решения обсуждает вся страна. Нормальная благодарность и уважение — то, из чего и исходил Мусаев, расставив приоритеты именно так.

Адекватно воспринимать действительность — не значит сдаться

Что же касается времени отставки, то Мурад точно провел аналогию с Марко Николичем. В прошлом аномальном году уходить самому было неправильно. Ресурсы любого тренера тогда были сильно лимитированы. Серб тоже мог психануть и уйти после того, как за месяц: 1) в одну калитку проиграл дома решающий матч группы ЛЧ «Зальцбургу» и занял последнее место; 2) получил 1:5 от «Динамо» и 0:5 от... «Краснодара».

И все бы это поняли, более того — было бы много аплодисментов человеческим качествам тренера-легионера, который понял, что не справился, и ушел сам, не потребовав денег в качестве «парашюта». Но Николич не ушел, зимой построил, наконец, что хотел — и выиграл после зимней паузы семь из семи.

Ситуации ведь очень разные бывают. Когда ты на коротком отрезке, имея в распоряжении приличный состав, дважды проигрываешь Загребу, превращаешь 2:0 дома с «Динамо» в 2:3 (пусть и в меньшинстве), а главное, получаешь 1:6 и 0:5 с рассыпающейся по ходу матча командой и подаешь в отставку, это не значит, что ты сдался. Это значит, что ты адекватно воспринимаешь действительность и не готов на любое унижение ради денежной компенсации.

В интервью я не услышал, пожалуй, одного важного вопроса. Исключаю версию, что Дорский не задал его умышленно, поскольку по себе знаю, что какие-то темы в больших беседах всегда упускаешь. Но услышать тренерский комментарий популярного слуха, что Кайо был любимчиком Галицкого и Мусаев ставил и ставил его именно по этой причине, все же хотелось бы. Тема Кайо была разобрана подробно, но без этого важнейшего аспекта.

Тренерские достижения Мусаева повесомее, чем у Шалимова

Ну а пикировка с Шалимовым... Кто-то говорит, что со стороны Мусаева реплика про перегар — мелочна. А что тогда со стороны самого Шалимова слово «дебил» в адрес его предшественника в «Краснодаре» Кононова, когда тот на могиле Черенкова в день рождения Федора обратился к нему как к живому? Притом что сам Шалимов, живущий в Москве и игравший с Черенковым, в тот день на Троекуровское приехать вообще не соизволил. Это, конечно, его сугубо личное дело. Но, как мне кажется, Шалимов получил от Мусаева то, на что раньше наговорил сам.

В футболе Шалимов, безусловно, разбирается глубоко. Годы в тренерской профессии тут даром не прошли, и позитивные характеристики от Федора Смолова и Даниила Фомина тоже говорят в его пользу. Шалимов хорош и как телеэксперт, тут спору нет. Не мямлит, всегда имеет ярко выраженную точку зрения и аргументированно ее отстаивает. И как у игрока имя у него громкое — в «Интере», причем не из Баку или Черкесска, не каждый российский футболист поиграл.

А вот что касается тренерских достижений, то у Мусаева они повесомее будут. Шалимов гораздо опытнее и работал, помимо того же «Краснодара», еще с целым рядом клубов, и его состав «быков» был куда убедительнее нынешнего (как, объективности ради, и вся тогдашняя РПЛ) — но он не поднимался выше четвертого места против двух бронз у Мусаева; не числится среди его достижений ни 1/8 финала ЛЕ, ни попадание в групповой турнир ЛЧ. Он и с «Ураланом» вылетал, и с примерно тем же составом «Химок», который потом Талалаев с Юраном подняли в РПЛ, болтался в нижней части таблицы ФНЛ, и из «Ахмата» его увольняли, когда он набирал по итогам сезона столько же очков, сколько вылетевшие «Крылья».

Поэтому высокомерие его пассажа в адрес Мусаева о том, что тот-де сдался, реальному тренерскому багажу Шалимова соответствует не вполне.