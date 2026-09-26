Семин об уходе Альбы с поста тренера «Ростова»: «Свою работу делал великолепно»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил работу Джонатана Альбы на посту главного тренера желто-синих.

«Альба свою работу делал очень хорошо, великолепно. В «Ростове» воспитывалось много молодых игроков, которые в дальнейшем играли в сборной. Он тренер высокой квалификации. Я видел его работу. Дай бог, чтобы каждый тренер оставлял после себя такую плеяду хороших игроков, которых он многому научил», — сказал Семин «СЭ».

24 сентября «Ростов» сообщил об уходе Альбы, а также всего тренерского штаба испанского специалиста.

Альба работал главным тренером «Ростова» с февраля 2025 года. В 67 матчах под его руководством команда одержала 21 победу, 15 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение.

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