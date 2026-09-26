«Казак всегда возвращается домой». «Ростов» объявил о назначении Кириченко главным тренером

Контракт на два года.

Дмитрий Кириченко стал главным тренером «Ростова». 49-летний специалист, уже работавший в системе клуба с 2014 по 2017 год, сменил испанца Джонатана Альбу. Тренерский штаб будет сформирован в ближайшее время.

«Опыт позволяет решать серьезные задачи»

Первым о назначении тренера сообщил генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка. «Контракт на два года. В ближайшее время главный тренер сформирует штаб», — сказал Чайка «СЭ».

Клуб официально подтвердил назначение чуть позже. «Ростов» приветствует Дмитрия Сергеевича на посту главного тренера. Уверены, что его опыт, профессиональные качества и знание клуба позволят команде решать самые серьезные задачи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в социальных сетях появился ролик, начинающийся с баннера «Казак всегда возвращается домой». На видео Кириченко подписывает контракт с клубом, а также выходит на поле стадиона «Ростова» и трогает траву.

«Добрый день, уважаемые болельщики, очень рад оказаться дома, в родном клубе. Будем достигать результата вместе с командой. И, конечно, жду вас на стадионе!» — сказал тренер на видео.

Кириченко работал в системе клуба с 2014 по 2017 год: входил в штаб Курбана Бердыева, Игоря Гамулы, Ивана Данильянца и Леонида Кучука, а также исполнял обязанности главного тренера. Последним местом его работы был «Текстильщик», который он покинул в июле 2026 года. Помимо этого, специалист ассистировал Бердыеву в «Кайрате», иранском «Тракторе» и «Сочи», а также возглавлял «Уфу».

После 9 туров «Ростов» с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Бунт игроков

Назначению Кириченко предшествовал острый конфликт внутри клуба. Как сообщал журналист Иван Карпов, футболисты «Ростова» отказывались тренироваться до назначения нового или возвращения старого тренера. На неделе состоялся тяжелый диалог игроков с руководством.

В ходе беседы футболисты «Ростова» высказались в поддержку уволенного Альбы, попросили вернуть Джонатана, а также пожаловались, что Чайка нарушил данное им обещание — выплатить до середины сентября зарплату за оставшуюся часть июля и август. По результатам общения игрокам пообещали выплатить все долги и отменили пятничную тренировку, которую просто было некому проводить.

Что касается компенсации самому Альбе, то, по информации Карпова, ему были положены три месячных оклада, однако тренеру предложили лишь один. Он отказался от денег с условием, что заплатят его помощникам.

Игроки «Ростова» Егор Голенков, Андрей Лангович и Джонатан Альба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как увольняли Альбу

Отставка Джонатана произошла 24 сентября. По данным инсайдеров, решение в клубе приняли на фоне финансовых проблем — однако в «Ростове» информацию об этом опровергают. Расстались со специалистом тепло, поблагодарив за работу.

«По итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и Альбой было принято обоюдное решение о прекращении его работы на посту главного тренера, а также всего его штаба... Клуб отмечает его самоотверженный труд, профессиональный подход и преданность делу. «Ростов» благодарит Джонатана Альбу и его тренерский штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — заявила пресс-служба желто-синих.

При этом в клубе подчеркнули — Альба дополнительно работал в сборной России. И это в данный момент «Ростову» не подходит.

«В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач команды, которые требуют поступательной и системной работы», — добавили ростовчане.