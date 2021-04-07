Независимый Гончаренко у авторитарного Галицкого. Это мина замедленного действия?

Какое будущее может быть у нового руководящего тандема «быков».

Новый тренер в ведущем клубе — это всегда интересно. Каждый пытается отгадать — пойдет или нет?

Скромно замечу, что, когда в ЦСКА полностью сменили состав и многие прочили скатывание в середняки, я накануне сезона сделал прогноз, что команда станет бороться за медали. И Виктор Гончаренко не подвел. У него вообще до этого всюду хорошо получалось, поэтому в тренера верилось. Если уж с БАТЭ с бюджетом в 5 миллионов долларов гонял «Ювентус» в Лиге чемпионов, то что говорить о красно-синих. В «Кубани» и «Уфе» тоже было оптимистично.

Да и в армейском клубе провалом не назовешь даже последний сезон. За два тура до отставки белоруса ЦСКА шел на втором месте с отставанием от первого в два очка. Да, потом случились осечка в Туле и поражение от «Зенита», после которого тренер ушел. Но третье место к тому моменту — совсем не катастрофа.

В Краснодаре Гончаренко ждали. Разговоры о новом клубе 43-летнего специалиста пошли уже в день его ухода из ЦСКА. Процесс явно запущен не вчера и не позавчера.

И хотя мне, например, говорили, что в списке кандидатов есть, скажем, Алексей Шпилевский, развивающий талантов в «Кайрате», автор первого чемпионства алмаатинцев за 16 лет, но все собеседники сходились в одном: других тренеров рассмотрят только в случае провала переговоров с главным претендентом — Гончаренко.

За Виктором Михайловичем опыт и успехи в предыдущих командах, более серьезный статус, чем у Мурада Мусаева, который, кроме «Краснодара», нигде не работал.

Оппоненты, впрочем, возражают, что у Гончаренко многие футболисты (Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Бистрович — список можно продолжить) не прогрессировали, а топтались на месте, если не ухудшали свои показатели. При этом результаты в Европе у ЦСКА в последние пару лет хуже, чем у «Краснодара» Мусаева.

В общем, можно приводить массу футбольных доводов, вопрос лишь в том, под каким углом на них смотреть. Но самым главным, на мой взгляд, будет не это. А то, как сработается независимый Гончаренко с весьма авторитарным Сергеем Галицким.

О назначении Мусаева владелец «быков» Сергей Галицкий три года назад объявлял в прямом эфире. Теперь новый тренер не удостоился даже совместной фотографии — руку Гончаренко на снимке на официальном клубном сайте жмет гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг.

Что это? Галицкий дает понять, что он в стороне и не будет давить на тренера, о чем столько пересудов? Но возможно ли поменяться в зрелом возрасте?

Гончаренко, уверен, не допустит никакого вмешательства в свое дело. Он слишком уважает себя, чтобы начать прогибаться, позволяя, скажем, вносить коррективы в состав и теряя авторитет в глазах футболистов. Виктор Михайлович достаточно самостоятельный и жесткий, чтобы в ежедневном формате кому-либо разжевывать свои решения или, не дай бог, выслушивать какие-то пожелания от нефутбольного человека. А для бывшего профессионального игрока любитель навсегда останется нефутбольным человеком.

Удастся ли Галицкому наступить на горло собственной песне, предоставить свободу действий Гончаренко и минимизировать контакты с ним? Вот главная интрига. Если нет, то это мина замедленного действия под союз владельца и тренера.