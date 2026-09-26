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Легенды ЦСКА — Друзья Вагнера Лав: счет и результат прощального матча бразильца 26 сентября 2026

«Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера» сыграли вничью в прощальном матче бразильца

Алина Савинова
Вагнер Лав в прощальном матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Команда «Легенды ЦСКА» и команда «Друзья Вагнера Лав» сыграли вничью в прощальном матче бразильца — 3:3.

Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве в формате двух таймов по 40 минут. 42-летний бразилец сыграл первый тайм за «Друзей Вагнера», в том числе с двумя сыновьями, а второй — за «Легенд ЦСКА». Лав забил за обе команды и отпраздновал первый гол в полицейской фуражке.

За «Друзей Вагнера» также забили сын бразильца Ловиньо и Даниэл Карвалью. У «Легенд ЦСКА» отличились Ролан Гусев и Кирилл Набабкин.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. В составе армейской команды он завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

«Легенды ЦСКА» — «Друзья Вагнера» — 3:3 (0:1)

Голы: Вагнер Лав, 23 (0:1). Гусев, 45 (1:1). Лавиньо Вагнер, 46 (1:2). Даниэл Карвалью, 57 — с пенальти (1:3). Набабкин, 65 (2:3). Вагнер Лав, 73 — с пенальти, (3:3).

«Легенды ЦСКА»: Вагнер Лав, Владимир Габулов, Элвир Рахимич, Дмитрий Кузнецов, Олег Корнаухов, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Зоран Тошич, Ролан Гусев, Алан Дзагоев, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Кирилл Набабкин, Игорь Корнеев, Милош Красич, Юрий Жирков, Юрис Лайзанс, Денис Попов, Георгий Щенников, Дмитрий Бугров. Тренер — Валерий Газзаев.

«Друзья Вагнера»: Вагнер Лав, Энцо Вагнер, Лавиньо Вагнер, Кауа Вагнер, Даниэл Карвалью, Клеберсон, Ромуло, Дуду, Марсело Сандер, Соуза, Фернандиньо, Рене Жуниор, Элиас, Гильерме, Ари, Аугусто, Падриньо, Сантос. Тренер — Леонид Слуцкий.

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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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П
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