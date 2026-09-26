Агент Кучаева: «В «Ростове» непростая ситуация. Есть долги перед игроками»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Непростая ситуация сложилась в «Ростове». Есть долги перед игроками. Но Константин профессионал. Он всегда работает на максимум во благо команды. Посмотрим, что будет в «Ростове» дальше. Предложения от других клубов по Константину есть», — сказал Клюев «СЭ».

Кучаев в этом сезоне провел за «Ростов» 8 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт Кучаева с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 2 миллиона евро.

26 сентября «Ростов» объявил о назначении Дмитрия Кириченко новым главным тренером команды. 49-летний специалист сменил в клубе сменил испанца Джонатана Альбу.

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