Что Федор Емельяненко на самом деле выиграл в любительском спорте. Полный список достижений

28 сентября Федору исполнится 50, но он не завязал со спортом — намерен выступить на еще одном ЧР по боевому самбо.

В отличие от многих наших бойцов, про Федора Емельяненко много информации на «Википедии», обширная статья, составитель/составители постарались. Но там есть неточности, прежде всего в титулах Федора в любительском спорте. Многие сайты, журналисты, блогеры черпают информацию из «Вики», и получилось, что неверная информация о достижениях Емельяненко распространилась по всему интернету. На «Википедии» указано, что Федор Емельяненко в 90-х выиграл сразу несколько крупных турниров по боевому самбо — чемпионат Европы (1998), чемпионат России (1997) и чемпионат Вооруженных сил РФ (1998), стал третьим на ЧР в 98-м и 00-м. Это не соответствует действительности — он даже не участвовал в этих турнирах.

В интернете можно найти информацию о затрапезном бое «без правил» 1999 года в российской провинции, но, например, неполную роспись результатов чемпионатов мира по вольной борьбе (до середины 90-х) и боксу. Никто ничего не записывал, СМИ было все равно, в итоге все утеряно. Приходится восстанавливать, исходя из рассказов участников. Федор выступал хоть и после середины 90-х, но по самбо, дзюдо и боевому самбо, а это еще более нишевые виды спорта (если не дзюдо, то самбо и БС уж точно).

Мы связались с Федором и уточнили, какие у него результаты в любителях в действительности.

Спортивное самбо. Федор Емельяненко вернулся из армии в феврале 1997 года и уже через три дня принял участие в отборе на чемпионат Европы. На том турнире, который проходил в Перми, он занял третье место. Далее (берем только крупные соревнования):

1997 год. Чемпионат России, 3-е место (до 100 кг).

1997 год. Мемориал Харлампиева, 1-е место (до 100 кг).

1998 год. Чемпионат России, 3-е место (до 100 кг).

1998 год. Мемориал Харлампиева, 1-е место (до 100 кг).

1999 год. Чемпионат России, без медали (до 100 кг).

2000 год. Чемпионат России, 3-е место (до 100 кг).

Дзюдо. В мае 1997-го Емельяненко выиграл международный турнир в Курске, став мастером спорта. Далее:

1997 год. Чемпионат России до 23 лет, 3-е место (до 95 кг), 5-6-е — в абсолютке.

1998 год. Чемпионат России до 23 лет, 1-е место (до 100 кг).

1998 год. Чемпионат России, 3-е место (до 100 кг).

1998 год. Чемпионат Вооруженных сил, 1-е место (до 100 кг), 2-е место в абсолютке.

1999 год. Международный турнир класса А в Москве, 3-е место (до 100 кг).

1999 год. Международный турнир класса А в Софии, 3-е место (до 100 кг).

1999 год. Кубок Европы (это командный турнир), 1-е место (получил за это звание МСМК).

1999 год. Чемпионат России, 5-6-е место (до 100 кг), 3-е место в абсолютке.

Последним турниром Федора по дзюдо стали соревнования в Роттердаме (7-е место) в апреле 2000 года, после чего он решил попробовать себя в боях без правил. 1 мая 2000-го он приехал в Тулу и присоединился к бойцам клуба Russian Top Team. Первый бой провел 18 августа 2000-го.

Боевое самбо. Важно: до 2002-го Федор не выступал на турнирах по боевому самбо вообще.

Результаты:

2002 год. Чемпионат России, 1-е место (свыше 100 кг).

2002 год. Чемпионат мира (Салоники), 1-е место (свыше 100 кг).

2002 год. Чемпионат мира (Панама), 1-е место (абсолютка).

2005 год. Чемпионат России, 1-е место (свыше 100 кг).

2005 год. Чемпионат мира, 1-е место (свыше 100 кг).

2007 год. Чемпионат России, 1-е место (свыше 100 кг).

2007 год. Чемпионат мира, 1-е место (свыше 100 кг).

2008 год. Чемпионат России, 1-е место (свыше 100 кг).

2008 год. Чемпионат мира, 3-е место (свыше 100 кг).

2009 год. Чемпионат России, 1-е место (свыше 100 кг).

2012 год. Чемпионат России, 1-е место (свыше 100 кг).

По 2002-му: в Салониках был чемпионат мира по боевому самбо во всех весовых категориях (кроме абсолютной), а в Панаме — только в абсолютной, шел он там в те же дни, когда и ЧМ по спортивному самбо. Любопытно, что Федор полетел в Панаму сразу из Японии — после боя с Хитом Хиррингом.

Мы привели далеко не все любительские турниры, где выступал Федор Емельяненко, но все основные. Если же говорить о турнирах локальных, то самый известный — открытый чемпионат Дагестана по боевому самбо-2004 в Махачкале. В полуфинале Федор победил бойца ММА Ибрагима Магомедова, а в финале — брата Александра (Александр специально отдал Федору победу), получил в подарок «Жигули» и уехал на них в Старый Оскол, вместе с Александром. Видеозапись того турнира, который вдохновил Хабиба Нурмагомедова, можно посмотреть на нашем YouTube-канале о единоборствах «Ушатайка».

«Судьи бежали в обуви, кричали «Верните борцов на ковер!» Нас вернули. После этого было желание сложить самбовку»

Емельяненко проиграл в боевом самбо лишь одну схватку — в полуфинале ЧМ-2008 болгарину Благою Иванову, будущему бойцу Bellator, WSOF и UFC. В этом виде Федор был номер один. Но и результаты в дзюдо и в спортивном самбо у Емельяненко весьма серьезные. С этими видами спорта он завязал уже в 23 года по двум причинам: безденежье, судейский произвол.

Об этом Федор подробно рассказывал в нескольких интервью «СЭ»:

«Я ушел в бои от безысходности. У меня появилась семья, дочка родилась. У меня тогда у жены сапоги порвались, и я не знал, что мне делать, руки опустились. Мама купила ей сапоги. Но потом у меня дочка Маша заболела. И вот здесь я уже понял, здесь я уже начал искать, куда, что, как. Я начал искать дополнительный источник, где бы мне заработать. Бои только начинали набирать обороты в России. Я узнал, что ребята ездят в Японию. Чудом случилось так, что меня увидели. Акира Маэда приехал в Екатеринбург, им была нужна новая кровь. И меня привезли к нему на просмотр. Мы с Сурой [Балачинским, 2-кратным чемпионом мира по самбо] устроили шоу бросковой техники — поднимали друг друга высоко, падали громко, красиво. Ребят было много разных, но Маэда сказал: «Вот этих двоих я беру сразу!»

«Когда борешься не только против соперника, а еще против бригады судей... в большей степени такое было в самбо, но и в дзюдо тоже проскакивало... Ты приезжаешь один из Белгородской области, а против тебя выходит или москвич, или челябинец, или санкт-петербуржец. А у них целая команда — и команда судей еще. Соответственно, там решаются вопросы. И когда, начиная с зональных турниров, с отбора на чемпионат России, тебя начинают подъедать — ты это видишь, чувствуешь и знаешь, это все неприятно. Когда на чемпионатах России это происходит — когда ты бросаешь, а тебе не дают оценки, или когда соперник уже ползает, его надо наказывать, а его не наказывают.

Я вам расскажу такой случай. Я боролся с санкт-петербуржцем в Питере. Главным судьей соревнований был санкт-петербуржец. В общем, все было как положено. Я борюсь с этим спортсменом, бросаю, потом он заходит несколько раз за ковер, и его снимают с соревнований — то есть мне отдают победу. И главный судья бежит через все ковры обутый — там схватки идут, а он бежит в обуви — и кричит: «Верните борцов на ковер!» А секретарь соревнований с другой стороны бежит обутый тоже через все ковры — «Верните!» Нас в итоге вернули, и мы стали бороться дальше. Меня просто подзасудили. После этого желание было сложить самбовку. Сейчас стало получше, все поменяли. Слава Богу, подчистили старый состав. Сергей Владимирович Елисеев навел порядок более-менее».

В марте 2027-го Федор пойдет за очередным титулом в любительском спорте — он собирается выступить на чемпионате России по боевому самбо, в 50 лет.