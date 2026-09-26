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Юрий Семин пожелал Дмитрию Кириченко удачи на должности главного тренера «Ростова»

Семин пожелал Кириченко удачи на должности главного тренера «Ростова»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о назначении Дмитрия Кириченко новым главным тренером желто-синих.

«Кириченко нужно пожелать удачи. У «Ростова» был стиль. Они хорошо прессинговали, не боялись это делать с любой командой. Другое дело, насколько у них хватало сил и уровня игроков. Думаю, игроки будут переживать об уходе Альбы. Но Дмитрий должен с этим совладать», — сказал Семин «СЭ».

26 сентября Кириченко стал главным тренером «Ростова». 49-летний специалист, уже работавший в системе клуба с 2014 по 2017 год, сменил на посту испанца Джонатана Альбу.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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