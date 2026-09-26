Семин пожелал Кириченко удачи на должности главного тренера «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о назначении Дмитрия Кириченко новым главным тренером желто-синих.

«Кириченко нужно пожелать удачи. У «Ростова» был стиль. Они хорошо прессинговали, не боялись это делать с любой командой. Другое дело, насколько у них хватало сил и уровня игроков. Думаю, игроки будут переживать об уходе Альбы. Но Дмитрий должен с этим совладать», — сказал Семин «СЭ».

26 сентября Кириченко стал главным тренером «Ростова». 49-летний специалист, уже работавший в системе клуба с 2014 по 2017 год, сменил на посту испанца Джонатана Альбу.

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