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«Краснодар» — заложник своих странных заявлений. Галицкому пора выйти из тени

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 18:50
Сергей Галицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Галицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Команда снова потерпела унизительное поражение — на этот раз дома от «Терека» (0:5).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур
«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — 0:5 (0:1)
Голы: Харин, 5 (0:1). Семенов, 49 (0:2). Бериша, 51 (0:3). Бериша, 68 (0:4). Ионов, 90+3 — в свои ворота (0:5).
«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Сорокин, Газинский (Олссон, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вилена (Сулейманов, 54), Вандерсон Масиэл (Ари, 73), Берг.
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Пуцко, Богосавац, Ненахов, Тимофеев (Анхель, 75), Ильин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Швец, Харин (Алмаси, 60), Исмаэл (Адуев, 75).
Предупреждения: Классон, 35. Чернов, 81. Ари, 83. Швец, 84. Олссон, 88. Сулейманов, 90+5.
Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Шаламберидзе (Москва).
ВАР: Матюнин, Сафьян (оба — Москва).
3 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Боссам «Краснодара» не нравится, когда про них пишут московские журналисты. Я и сам не хотел. И вообще не люблю такие тексты, но это часть работы.

После унижения от «Спартака» (1:6) генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил: «Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой».

Во-первых, Хашиг никогда не общается с прессой, если ему просто позвонить/написать. Во-вторых, не имеет веса самостоятельно делать такие заявления. Значит, это взвешенная и четкая позиция клуба, а не эмоциональный порыв.

После этих слов «Краснодар» вынес в гостях «Тамбов» (4:0). Но потом проиграл «Динамо» (2:3), а сегодня был вновь унижен. В этот раз «Ахматом» (0:5).

С грозненцами «Краснодар» играл практически оптимальным составом. Дома. Вернулся после травмы Матвей Сафонов (если бы не он, счет был бы еще крупнее). К судейству вопросов нет. Как теперь оправдать то, что происходит?

«Краснодар» оказался в дурацкой ситуации. Они могут оставить Мусаева и продолжать ждать чуда. Либо обмануть всех, уволить тренера и поставить на его место условного Виктора Гончаренко или кого-либо еще. Любое из этих действий ставит «Краснодар» в нелепое положение: либо они не держат слово, либо продолжат издеваться над собой.

Единственный верный путь — Сергей Галицкий должен вернуться в публичное поле. Дать большое интервью, пояснить свои решения и объяснить, в чем теперь философия клуба (чтобы его уже перестали пинать за цитату про 11 воспитанников в основе). Возможно, мы все равно ничего не поймем, но это хотя бы отведет удар от команды и тренера, если владелец все еще в них верит.

«Краснодар» — «Ахмат»: все голы матча РПЛ

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