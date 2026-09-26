Слуцкий — о самом памятном голе Вагнера Лав: «Он метров с 40 как дал!»

Леонид Слуцкий, возглавивший команду «Друзья Вагнера Лав» на прощальном матче бразильца в Москве, назвал самый памятный гол бывшего нападающего ЦСКА.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м.

«Самый памятный гол Вагнера? Томску он забил. Тяжелейшая была игра. Хоть и в конце выиграли 3:0. Но он метров с 40 как дал!» — сказал Слуцкий.

В матче чемпионата России-2010 Лав забил «Томи» на 1-й минуте. Тогда Слуцкий был главным тренером ЦСКА.

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