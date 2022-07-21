«Локомотив» дает шанс Игнатьеву спасти карьеру. Получится ли?

На лучших бомбардирах молодежных первенств висит проклятие. С момента основания турнира в 2008 году никто из топ-снайперов не заиграл на высоком уровне: относительно хорошо карьера складывается только у Андрея Панюкова, а футболисты вроде Павла Игнатовича, Дмитрия Каюмова или Неманьи Николича свой талант не реализовали.

Иван Игнатьев — единственный, кто выигрывал бомбардирскую гонку молодежного первенства дважды (в 2017-м и 2018-м). Он и в Европе блистал: в сезоне-2017/18 стал лучшим снайпером юношеской лиги УЕФА. Игнатьеву пророчили ярчайшее будущее. По потенциалу он, казалось, находится где-то рядом с Артемом Дзюбой и Федором Смоловым.

Но в последние три года его карьера катится в пропасть. Все началось со скандального перехода из «Краснодара» в «Рубин» в конце 2019 года. Уже тогда пошли слухи о проблемах Игнатьева за пределами поля, но Леонид Слуцкий в ответ на вопросы об этом лишь разводил руками: «Он режим нарушал? У меня нет информации, что он является проблемным игроком».

Тренер «Рубина» верил в юношу и регулярно ставил его в основу. Однако за весь 2020 год он в РПЛ не забил ни одного мяча с игры (три — с пенальти). 2021-й — еще хуже: ни одного гола без всяких оговорок.

В хронику происшествий Игнатьев в последние годы попадал чаще, чем в ворота: ДТП посреди Казани, танец с бутылкой пива на пляже, вывод из красноярского бара в сопровождении охраны... Было понятно, что некогда перспективный форвард пошел не по той тропе и из бомбардира мутировал в героя мемов.

В начале этого года Игнатьев ненадолго ушел в «Крылья Советов», где даже однажды забил «Арсеналу» — это был первый для него гол с игры в премьер-лиге с ноября 2019 года.

Иван Игнатьев. ФК «Крылья Советов»

В игроке успели разочароваться многие. Кажется, что большие деньги сгубили большой талант. Но он все еще молод: 23 года — это даже не пик карьеры. А значит, шансы на реабилитацию у Игнатьева есть: нужны только желание и площадка.

Первое зависит только от самого форварда. А второе ему предоставит «Локомотив». Железнодорожники сильно рискуют. Игнатьев выглядит сейчас в лучшем случае форвардом для второй восьмерки, так что «Локо» — это даже слишком хорошо для Ивана. Он должен быть безмерно благодарен красно-зеленым за протянутую руку помощи.

«Локо», конечно, перестраховался: контракт подписан по схеме «1 + 2», а в самом соглашении есть жесткие условия. Как сообщал инсайдер Иван Карпов, Игнатьев для продления соглашения должен провести не менее 15 официальных матчей за команду. Кроме того, футболист пошел на значительное понижение зарплаты — с 7 до 2 миллионов рублей в месяц.

Иван Игнатьев. Джалиль Губайдуллин/ФК «Уфа»

Однако «Локо» не стал бы подписывать с ним контракт, если бы не верил. Красно-зеленые даже предоставили ему девятый номер, повышающий ответственность. Важно, что Игнатьев перешел не напрямую, а какое-то время тренировался с «Локомотивом» и де-факто был на просмотре (хотя его агент Алан Агузаров это отрицал). Значит, тренеры увидели в нем перспективу.

Мы уже видели подобный пример возвращения этим летом — Денис Давыдов вернулся в «Химки», надеясь восстановить статус звезды. Игнатьеву тоже по силам перезагрузить карьеру. Но, может быть, это последний шанс. Так что отнестись к нему надо со всей ответственностью.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак