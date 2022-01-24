Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:00

На трибунах становится тише. Введение FAN ID — спорное решение

Вячеслав Короткин назвал спорным решением введение паспорта болельщика Fan ID
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Пустой стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена».
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Fan ID.
Фото Global Look Press
Центр выдачи Fan ID.
Фото Global Look Press
1/3
Обозреватель «СЭ» считает, что паспорт болельщика мало что изменит.

Мнение*

Это было понятно с самого начала, с момента принятия закона о FAN ID. И то, что фанаты, всю осень демонстрировавшие свое негативное отношение к его введению, рано или поздно заявят о бойкоте матчей турниров, где паспорт болельщика станет обязательным. И то, что стоит только решиться на такой шаг фан-объединениям одного клуба, как тут же начнется «парад» подобных акций по всей стране. И то, что к отмене правового акта никакие протесты не приведут.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;. Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID объявили о бойкоте матчей. Подробности

Нет, вы серьезно считаете, что опустевшие сектора активной поддержки остановят процесс? Перестаньте — идеологи введения FAN ID и правоохранители только вздохнут спокойнее. Наоборот, у сторонников футбольных паспортов появится аргумент: смотрите, насколько безопаснее стало на стадионах. Естественно, сразу вспомнится опыт ЧМ и Евро — вот, мол, теперь у нас так и на внутренних соревнованиях.

Только дело в том, что ни один вопрос, связанный с фанатским сообществом, так и не решится. По крайней мере, кардинально. Даже то, что касается непосредственно матчей, не говоря уже о других, не относящихся к посещению футбола. Арены рано или поздно (скорее, рано) все равно заполнятся. Либо бойкот надоест и народ вернется громогласно выражать свою позицию на секторах, а не в пабликах соцсетей, либо места протестующих постепенно займут другие.

Fan ID. Фото Global Look Press
Fan ID.
Фото Global Look Press

Посмотрите, например, на Италию, где в серии А аналог FAN ID действует уже более десятка лет — там что, «заворотки» до сих пор пустуют? Нет красочной и громкой поддержки? Тифози забыли дорогу на стадионы? Ответы очевидны.

В околофутболе же, более чем закрытом мире со своими правилами, не изменится вообще ничего. «Фирмы» давно отошли от уличного и тем более стадионного олдскула, все происходит в лесах и полях. Как введение FAN ID способно прекратить принципиальнейшее противостояние, например, фанатов «Спартака» и ЦСКА, решительно не понимаю. «Хулз» плевать хотели на паспорт болельщика, они как не рассматривали стадионы местом своих битв (за редчайшим в последние годы исключением), так и не будут.

Тут есть пример Англии. Многие восхищаются тем, как экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер в конце 1980-х решила вопрос с футбольными хулиганами принятием жестких законов. Но на самом деле достаточно копнуть чуть глубже, чтобы понять — проблема не решена, а загнана «под пол». Глубоко, вне арен, но именно загнана. Столкновения британских хулиганов как были 20-30 лет назад, так никуда не делись. Только теперь происходят вдали от стадионных камер. То же самое можно сказать об абсолютном большинстве ведущих футбольных стран Запада: околофутбол развит и в той же Италии, и в Германии, и в Бельгии, и в Нидерландах, и во Франции. Не говоря уже о Восточной Европе, где есть однозначный хедлайнер — Польша.

Центр выдачи Fan ID. Фото Global Look Press
Центр выдачи Fan ID.
Фото Global Look Press

Какие-то изменения с введением FAN ID в РПЛ, наверное, все-таки последуют. Возможно, на стадионах станет меньше мата — хотя любой посетитель центральных секторов скажет, что там ругаются не меньше, чем за воротами. Какое-то время мы не увидим фаер-шоу. На трибунах станет тише — только хорошо ли это для футбола, который должен вызывать эмоции?

Словом, стоило ли ломать копья с учетом того, что нарушителей порядка на аренах можно (с учетом технической оснащенности спортсооружений) спокойно вычислить и наказать без всяких FAN ID, — большой вопрос. Остающийся без ответа.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Спартак (Москва)
119
442
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Мелкадзе успешно прошел медосмотр для «Сочи»
Рауль Рианчо — о введении Fan ID: «Спартак» без своих болельщиков — совсем другая команда»
Источник: Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Иван Обляков: «С Языджи можно сыграть через пас, он все понимает»
Языджи — о дебюте за ЦСКА: «В настоящий момент я еще не полностью готов»
«Стоило кому-то привезти, так начинал перепалку». Бывший нападающий «Спартака» рассказал о характере Дзюбы
Материалы сюжета: Паспорт болельщика Fan ID: что такое и как оформить, когда внедрят в российском футболе, как попасть на матчи РПЛ, закон Госдумы
Максим Калиниченко о паспорте болельщика: «Почему бы не сделать Театр ID или Кино ID?»
Рауль Рианчо — о введении Fan ID: «Спартак» без своих болельщиков — совсем другая команда»
Андрей Федун — о введении Fan ID: «Я даже не знаю, что это такое»
Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал введение закона о Fan ID
Актер Баринов — о Fan ID: «Когда собираются два идиота — страшно, когда их много — катастрофа»
Экс-глава фанатского движения «Краснодара» заявил о бойкоте Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID объявили о бойкоте матчей. Подробности

«Новички «Локомотива»? Какая-то молодежно-комсомольская компания собирается». Онопко — о сборах красно-зеленых
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости