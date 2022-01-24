На трибунах становится тише. Введение FAN ID — спорное решение
Мнение*
Это было понятно с самого начала, с момента принятия закона о FAN ID. И то, что фанаты, всю осень демонстрировавшие свое негативное отношение к его введению, рано или поздно заявят о бойкоте матчей турниров, где паспорт болельщика станет обязательным. И то, что стоит только решиться на такой шаг фан-объединениям одного клуба, как тут же начнется «парад» подобных акций по всей стране. И то, что к отмене правового акта никакие протесты не приведут.
Нет, вы серьезно считаете, что опустевшие сектора активной поддержки остановят процесс? Перестаньте — идеологи введения FAN ID и правоохранители только вздохнут спокойнее. Наоборот, у сторонников футбольных паспортов появится аргумент: смотрите, насколько безопаснее стало на стадионах. Естественно, сразу вспомнится опыт ЧМ и Евро — вот, мол, теперь у нас так и на внутренних соревнованиях.
Только дело в том, что ни один вопрос, связанный с фанатским сообществом, так и не решится. По крайней мере, кардинально. Даже то, что касается непосредственно матчей, не говоря уже о других, не относящихся к посещению футбола. Арены рано или поздно (скорее, рано) все равно заполнятся. Либо бойкот надоест и народ вернется громогласно выражать свою позицию на секторах, а не в пабликах соцсетей, либо места протестующих постепенно займут другие.
Посмотрите, например, на Италию, где в серии А аналог FAN ID действует уже более десятка лет — там что, «заворотки» до сих пор пустуют? Нет красочной и громкой поддержки? Тифози забыли дорогу на стадионы? Ответы очевидны.
В околофутболе же, более чем закрытом мире со своими правилами, не изменится вообще ничего. «Фирмы» давно отошли от уличного и тем более стадионного олдскула, все происходит в лесах и полях. Как введение FAN ID способно прекратить принципиальнейшее противостояние, например, фанатов «Спартака» и ЦСКА, решительно не понимаю. «Хулз» плевать хотели на паспорт болельщика, они как не рассматривали стадионы местом своих битв (за редчайшим в последние годы исключением), так и не будут.
Тут есть пример Англии. Многие восхищаются тем, как экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер в конце 1980-х решила вопрос с футбольными хулиганами принятием жестких законов. Но на самом деле достаточно копнуть чуть глубже, чтобы понять — проблема не решена, а загнана «под пол». Глубоко, вне арен, но именно загнана. Столкновения британских хулиганов как были 20-30 лет назад, так никуда не делись. Только теперь происходят вдали от стадионных камер. То же самое можно сказать об абсолютном большинстве ведущих футбольных стран Запада: околофутбол развит и в той же Италии, и в Германии, и в Бельгии, и в Нидерландах, и во Франции. Не говоря уже о Восточной Европе, где есть однозначный хедлайнер — Польша.
Какие-то изменения с введением FAN ID в РПЛ, наверное, все-таки последуют. Возможно, на стадионах станет меньше мата — хотя любой посетитель центральных секторов скажет, что там ругаются не меньше, чем за воротами. Какое-то время мы не увидим фаер-шоу. На трибунах станет тише — только хорошо ли это для футбола, который должен вызывать эмоции?
Словом, стоило ли ломать копья с учетом того, что нарушителей порядка на аренах можно (с учетом технической оснащенности спортсооружений) спокойно вычислить и наказать без всяких FAN ID, — большой вопрос. Остающийся без ответа.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7