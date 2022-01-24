Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID объявили о бойкоте матчей. Подробности

Не собираются на стадион до отмены закона.

Что случилось?

Фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашние еврокубковые игры и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков», — говорится в заявлении.

Сообщается, что бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона и распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком».

В заявлении также указано, что болельщики оставляют за собой право посещения матчей с участием команд в тех видах спорта и лигах, где еще не внедрили Fan ID.

«Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!» — также говорится в заявлении.

Что такое Fan ID?

Fan ID, или «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования», — паспорт болельщика, без которого не будет доступа на стадион. Соответствующий закон, принятый Госдумой и Советом Федерации, 30 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Роль единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России. На реализацию проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей.

Болельщики «Спартака» зажгли фонарики на своих телефонах. Александр Ступников, Фото ФК «Спартак»

Оформлять паспорта можно будет через портал госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Якобы такой порядок оформления станет наиболее удобным для людей, что позволит избежать бюрократических проволочек.

При этом Fan ID уже был введен в РПЛ, но на добровольной основе. Желающие могли оформить паспорт болельщика, хоть он и не был обязателен.

Напомним, что система Fan ID действовала во время ЧМ-2018 и на матчах Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Как на это отреагировали в «Спартаке»?

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего кроме расстройства не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — сказал «СЭ» руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Что еще об этом говорят?

«Странное заявление, непонятное. Если фанаты действительно любят свой клуб и уважают российские законы, это просто странное решение. Для любого гражданина это просто формальные вещи, к которым привыкнуть очень быстро и легко. Нужно просто потратить 5 минут своего драгоценного времени на регистрацию на портале госуслуг. Мне кажется, это не стоит того, чтобы делать такие серьезные заявления. Уверен, они ничего не добьются таким демаршем, потому что правительство выходило с этим законопроектом с целью обеспечения безопасности на спортивных объектах. Мне обидны такие вещи. Я считал, что футбольные болельщики с пониманием отнесутся к той ситуации, которая сейчас складывается в мире. Надо быть внимательными и законопослушными гражданами. Поддержка клубу нужна. Мне кажется, спартаковские фанаты должны поддерживать свой клуб», — сказал «СЭ» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Бойкот — не самый лучший вариант. Они поторопились. Я не знаю, как болельщики будут себя вести дальше. Самое удивительное, что Fan ID существует для иностранцев. Они не боятся отдавать свои данные. Думаю, что болельщики, которые очень любят футбол, получали Fan ID уже минимум два раза. Я уверена, что процедура оформления паспорта болельщика будет совершенно простая. Все данные у многих давно есть на «Госуслугах». Я тоже сомневаюсь, что есть люди, которые хотят ходить на футбол и не имеют там аккаунта», — сказала «СЭ» олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«Закон есть закон. Надо было пораньше предпринимать какие-то попытки. Сейчас, хотим мы этого или нет, чтобы попасть на стадион, нужен Fan ID. Жаль, что фанатов «Спартака» не будет, но другого пути попадания на стадион нет. Пока они будут, например, смотреть обзоры Губерниева, единственного в стране футбольного обозревателя. У меня таким образом зрители прибавятся. Поэтому в этой ситуации и плюсов много. Тем более фанаты «Спартака» любят, когда я говорю про их клуб, а я люблю красно-белых фанатов», — сказал «СЭ» известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Как себя ведут фанаты других клубов?

Введение закона о Fan ID вызвало резко негативную реакцию в фанатской среде. Еще на стадии обсуждения и принятия законопроекта Госдумой они выражали свое недовольство. Так, активные болельщики покидали стадионы на матчах 17-го тура РПЛ, которые проходили 3-5 декабря. А туром ранее случился грандиозный скандал на игре ЦСКА — «Зенит», когда фанатов хозяев не выпускали со стадиона в течение нескольких часов после матча, а потом массово доставляли в отделения милиции.

23 декабря «Ландскрона» — крупнейшее объединение фанатов «Зенита» — выступила с заявлением об отказе от оформления Fan ID.

А уже в январе «Ландскрона» представила правовой анализ поправок к закону о введении Fan ID. По их мнению, введенные в «Закон о спорте» поправки позволяют чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причем такой запрет фактически накладывается бессрочно.