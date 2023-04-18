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Сегодня, 13:00

Кто лидер РПЛ по числу воспитанников и где им доверяют больше всего. Большое исследование «СЭ»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты «Динамо» Арсен Захарян, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин.
Арсен Захарян и Ярославом Гладышевым и Константином Тюкавиным.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Много таблиц и цифр.

Давно прошли времена, когда составы клубов почти полностью состояли из выпускников собственных академий. Сейчас даже не все болельщики знают, кто воспитал большинство игроков любимой команды. Однако негласные соревнования между академиями продолжают существовать, и один из главных критериев в борьбе между ними — число играющих в премьер-лиге воспитанников.

Само определение «воспитанник» не имеет четких границ. Кто-то называет таким футболиста, преодолевшего абсолютно все ступени школы, кто-то сужает эти рамки чуть ли не до года. Но существует термин «доморощенный игрок», у которого есть конкретное описание в регламенте российской премьер-лиги: «Футболист, имеющий российское гражданство, который в возрасте с 14 до 21 года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован непосредственно в данном клубе или спортивной школе такого клуба».

Проще говоря, доморощенный игрок — тот, кто с 14 до 21 года числился в вертикали клуба как минимум три года. В широком смысле это и есть воспитанник клуба, поэтому возьмем это определение за основу и вычислим, кто подарил лиге больше всего футболистов.

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«Динамо» доверяет своим больше всех

В прошлом сезоне мы уже делали аналогичное исследование, и тогда лидером по задействованным в матчах РПЛ воспитанникам с солидным отрывом стало «Динамо». Сейчас ситуация не меняется — погоду все еще делают свои: Шунин, Захарян и другие известные выпускники Академии имени Льва Яшина получают 43% от общего игрового времени в команде.

Но отрыв «Динамо» от ближайших преследователей не такой уж внушительный. За последний год серьезно прибавил «Краснодар», по количеству заигранных в чемпионате воспитанников черно-зеленые ушли далеко от всех: целых 19 футболистов! Из всех россиян кубанской команды только пятеро не связаны со школой «Краснодара»: Ионов, Петров, Кривцов, Ахметов и Сорокин. Ну и Рамирес, разумеется.

У «Локомотива» и ЦСКА тоже двузначное число задействованных доморощенных игроков, а вот «Зенит» со «Спартаком» отстают. У сине-бело-голубых только два воспитанника провели больше 1000 минут на поле в текущем чемпионате (Кузяев и Кержаков), а у красно-белых такой и вовсе один (Литвинов).

Отметим высокое место «Торпедо», где на ведущих ролях несколько выпускников своей школы, а также унылый ноль «Пари НН». В прошлом сезоне у нижегородцев тоже не было заигранных воспитанников, но они были не одиноки — последнее место с ними делил «Сочи». Сейчас у южан есть хоть какой-то прогресс.

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«Чертаново» — главный поставщик кадров

Знаменитая школа с юга Москвы пока не имеет команды в премьер-лиге, но активно поставляет туда своих игроков. Сразу в семи клубах РПЛ есть хотя бы один выпускник «Чертаново», а в «Крыльях Советов» таковых буквально полкоманды. Нет ничего удивительного в том, что именно столичная академия лидирует по числу заигранных воспитанников в чужих клубах РПЛ.

Усиленно поставляют кадры соперникам и две другие крупные московские школы — «Спартак» и «Локомотив». Интересно, что в прошлом сезоне по этому показателю с отрывом лидировали красно-зеленые, но сейчас на первом месте Академия имени Федора Черенкова. Сразу 13 команд РПЛ в этом сезоне выпускали на поле хотя бы одного выпускника «Спартака». Помимо самих красно-белых, чаще остальных это делали «Химки» — шесть футболистов.

Все еще много в лиге футболистов с дипломами школ ЦСКА и «Зенита». «Краснодар» и «Динамо» не очень высоко, хотя в предыдущей таблице они в лидерах — это говорит о том, что здесь воспитанники играют в своих клубах чаще, чем в чужих. Почти на целую команду набирается игроков у подмосковного училища олимпийского резерва «Мастер-Сатурн» — его воспитанники есть в «Оренбурге», «Химках», «Урале», «Торпедо» и «Факеле».

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Красно-зеленые — опять на вершине

Год назад мы констатировали, что воспитанники «Локомотива» получают больше игрового времени, чем выпускники любой другой академии. За сезон ситуация не изменилась: как и раньше, красно-зеленые доминируют в РПЛ. Но если год назад к этому моменту в лиге сыграло 38 футболистов с аттестатом железнодорожника, то сейчас — чуть меньше.

По числу доморощенных игроков в лиге «Спартак» настиг «Локомотив», однако совокупное время красно-белых в полтора раза ниже, что видно из таблицы. Это означает, что черкизовские футболисты на сегодня играют более заметные роли в нашем чемпионате, чем сокольнические. Среди воспитанников «Локо» чаще всех на поле выходит Дмитрий Баринов, среди воспитанников «Спартака» — Артем Тимофеев из «Ахмата».

Ощутимый прогресс у «Краснодара» — год назад «быки» находились на шестом месте по суммарным сыгранным минутам, а сейчас делят второе-третье места с ЦСКА. Красно-синих в прошлом сезоне тоже не было в тройке, но в этом они подтянулись. В топ-5 лиги по сыгранным минутам — сразу два выпускника армейской школы: Игорь Акинфеев и Илья Помазун. «Динамо» и «Зенит» — на уровне со «Спартаком» по игровому времени доморощенных футболистов.

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Краснодарский край обогнал Петербург

С клубами разобрались, но что с регионами? Понятно, что любой школьник знает: большинство игроков в РПЛ — воспитанники московских академий. Но вряд ли кто-то назовет точную цифру.

Оказывается, немногим меньше трети от общего игрового времени в РПЛ приходится на выпускников столичных школ. Это примерно столько же, сколько получают все остальные российские футболисты, вместе взятые. Сезон назад процент Москвы был чуточку скромнее — 27%.

Если сравнивать с прошлогодними результатами, то бросается в глаза и второе место — петербургские академии («Зенит» и СШОР «Зенит») оказались позади школ Краснодарского края («Кубань», «Сочи», «Краснодар»). Это нерядовое событие: в последние годы невский город стабильно был вторым, но число выпускников южных академий (особенно «Краснодара») в лиге постоянно увеличивалось. Скорее всего, в ближайшее время Краснодарский край закрепится на второй позиции по числу своих воспитанников в чемпионате России. Но Москву, конечно, никому не догнать.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
4
21
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«Динамо» — 100! Яшин или Хомич? Вальбуэна или Данни? Якушин или Бесков?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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