«Динамо» — 100! Яшин или Хомич? Вальбуэна или Данни? Якушин или Бесков?
Это был интересный челлендж.
Как определить сборную? По статистике? Она редко отражает личный вклад, особенно у защитников. Тем более до последнего времени эта наука учитывала только голы. По опросу болельщиков/читателей? Но люди могут судить только о тех, кого видели своими глазами. Многие сравнят силу Блинкова и Маслова, Кесарева и Радикорского? Практически никто. Возникала опасность, что в составе оказались бы Яшин и рядом с ним звезды последних лет, что, конечно, необъективно. Учитывая, что до 1976 года клуб взял 11 золотых медалей чемпионата, а с тех пор — ни одной.
Поэтому выход, на мой взгляд, был только один — обратиться к ветеранам. К тем, кто видел игру не только Яшина, но и его предшественника Хомича. Или Бескова. А еще — максимально погружен в материал, всю жизнь изучал (и делает это до сих пор) футбольную историю, в первую очередь динамовскую.
В опросе приняли участие опытнейшие коллеги, а также работники общественного пресс-центра «Динамо» — издатели и авторы книг, журналов и брошюр о бело-голубых. Большинству из них председатель ВФСО Анатолий Гулевский на днях вручил почетный знак «За верность» — «за большой вклад в развитие динамовского движения» (мне было приятно тоже оказаться в числе двенадцати награжденных). Это — Павел Алешин, Овидий Баженов, Аксель Вартанян, Валерий Винокуров, Юрий Кошель, Сергей Поляков, Юрий Шейн и Михаил Щеглов.
Каждый из них назвал 33 лучших — по тройке на каждой позиции. При этом схему ветераны предложили использовать 4-2-4, поскольку она лучше всего отражает дух именно золотых времен.
Выбор оказался почти единодушным. Если с Яшиным это понятно, то для меня стало сюрпризом, что абсолютно все (!) называли на первых местах Кесарева, Крижевского и Сергея Ильина. Тот же Крижевский тренировал меня в динамовской школе в конце 80-х, от отца я знал, что это выдающийся защитник, но не мог предположить, что на его позиции за все годы не оказалось конкурентов.
За первое место присуждалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1, результаты суммировались. В итоге символическая сборная получилась такой.
Пару слов о лучших — для расширения кругозора.
Лев Яшин. Вот тут расширять некуда: если вы читаете сайт или газету «СЭ», то точно в курсе, какой вклад внес Лев Иванович в отечественный и мировой футбол.
Владимир Кесарев. В большой футбол пришел только в 25 лет, но справа в обороне «Динамо» за 100 лет не было никого лучше. Обладатель золота Евро-1960, хотя финальный турнир пришлось пропустить из-за приступа аппендицита. Трехкратный чемпион СССР.
Константин Крижевский. Капитан и стержень «Динамо» 50-х, «летающий» защитник, четырехкратный чемпион страны, девять раз входил в число лучших игроков СССР.
Леонид Соловьев. Многолетний капитан великой послевоенной команды, столп обороны, участник знаменитого турне «Динамо» по Англии в 1945-м. Двукратный чемпион Советского Союза.
Федор Селин. Самый популярный московский футболист 30-х, капитан и играющий тренер «Динамо», легенда первых десятилетий отечественного футбола.
Валерий Маслов. Человек с двумя сердцами. Легенда не только футбола, но и хоккея с мячом, где стал восьмикратным чемпионом мира. Душа любой компании. Единственный спортсмен, который выводил на матчи с капитанской повязкой сборные СССР по футболу и бенди.
Всеволод Блинков. Выносливый, трудолюбивый и креативный центральный полузащитник с поставленным ударом. Участник турне «Динамо» по Англии, капитан команды, трехкратный чемпион страны. Плюс одно золото — в хоккее с шайбой.
Василий Трофимов. Быстрый, легкий и техничный правый нападающий. Чемпион страны по трем видам спорта — футболу, хоккею и хоккею с мячом. Участник Олимпиады-1952.
Михаил Якушин. Четырежды брал золото с «Динамо» как игрок — и еще шесть раз как тренер. Лучший бомбардир первого чемпионата СССР (весна-1936). Также становился чемпионом страны в хоккее с мячом и хоккее с шайбой.
Константин Бесков. Один из героев той самой легендарной поездки в Англию, где сделал покер в ворота «Кардифф Сити». Лидер послевоенного «Динамо», двукратный чемпион страны.
Сергей Ильин. «Это был мой любимый футболист, кумир, игра которого так и осталась для меня образцом, эталоном высшего футбольного мастерства», — говорил Гавриил Качалин. Виртуоз и самородок. Трехкратный чемпион СССР по футболу. Еще столько же золотых в хоккее с мячом.
Тренер — Якушин. Безоговорочно лучший. Хитрый Михей шесть раз приводил «Динамо» к чемпионству. В советское время больше золота из числа коллег насобирал только Валерий Лобановский — восемь.
Российский период
Символическая сборная «Динамо» за 100 лет получилась впечатляющей. Но у нее есть только один недостаток — для большинства читателей фамилии героев мало что говорят. Из игроков XXI века назвали только аргентинского защитника Леандро Фернандеса — у него один скромный балл.
Так родилась идея сделать отдельно сборную за российское время — 1992-2023 годы. И здесь, чтобы исключить выбор людьми, которые не застали игру Симутенкова и Тетрадзе, мы также решили очертить круг респондентов. В него вошли те, кто точно внимательно следил за «Динамо» в последние 30 лет. Журналисты — Павел Алешин, Овидий Баженов, Александр Боярский, Виктор Гусев, Дмитрий Дерунец, Сергей Поляков, Сергей Чуев, Юрий Шейн. Известные динамовские болельщики и авторы гостевых книг — Александр Оганезов, Павел Демещик, Сергей Масликов, Алексей Френкель.
Принцип тот же. Каждый назвал 33 лучших. За первое место — 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.
Вот что из этого вышло.
P. S. Кое-где в обеих сборных футболисты находятся не на своих оптимальных позициях, но это вынужденная мера — чтобы в состав попали действительно сильнейшие.
«СЭ» поздравляет «Динамо» со 100-летним юбилеем!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4