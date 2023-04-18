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«Динамо» — 100! Яшин или Хомич? Вальбуэна или Данни? Якушин или Бесков?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Легенды «Динамо» Лев Яшин, Антон Шунин, Константин Бесков.
Лев Яшин, Антон Шунин, Константин Бесков.
Сегодня бело-голубому клубу исполнилось сто лет. К юбилею «СЭ» составил символическую сборную века прославленной команды.

Это был интересный челлендж.

Как определить сборную? По статистике? Она редко отражает личный вклад, особенно у защитников. Тем более до последнего времени эта наука учитывала только голы. По опросу болельщиков/читателей? Но люди могут судить только о тех, кого видели своими глазами. Многие сравнят силу Блинкова и Маслова, Кесарева и Радикорского? Практически никто. Возникала опасность, что в составе оказались бы Яшин и рядом с ним звезды последних лет, что, конечно, необъективно. Учитывая, что до 1976 года клуб взял 11 золотых медалей чемпионата, а с тех пор — ни одной.

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Поэтому выход, на мой взгляд, был только один — обратиться к ветеранам. К тем, кто видел игру не только Яшина, но и его предшественника Хомича. Или Бескова. А еще — максимально погружен в материал, всю жизнь изучал (и делает это до сих пор) футбольную историю, в первую очередь динамовскую.

В опросе приняли участие опытнейшие коллеги, а также работники общественного пресс-центра «Динамо» — издатели и авторы книг, журналов и брошюр о бело-голубых. Большинству из них председатель ВФСО Анатолий Гулевский на днях вручил почетный знак «За верность» — «за большой вклад в развитие динамовского движения» (мне было приятно тоже оказаться в числе двенадцати награжденных). Это — Павел Алешин, Овидий Баженов, Аксель Вартанян, Валерий Винокуров, Юрий Кошель, Сергей Поляков, Юрий Шейн и Михаил Щеглов.

Каждый из них назвал 33 лучших — по тройке на каждой позиции. При этом схему ветераны предложили использовать 4-2-4, поскольку она лучше всего отражает дух именно золотых времен.

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Выбор оказался почти единодушным. Если с Яшиным это понятно, то для меня стало сюрпризом, что абсолютно все (!) называли на первых местах Кесарева, Крижевского и Сергея Ильина. Тот же Крижевский тренировал меня в динамовской школе в конце 80-х, от отца я знал, что это выдающийся защитник, но не мог предположить, что на его позиции за все годы не оказалось конкурентов.

За первое место присуждалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1, результаты суммировались. В итоге символическая сборная получилась такой.

Пару слов о лучших — для расширения кругозора.

Лев Яшин. Вот тут расширять некуда: если вы читаете сайт или газету «СЭ», то точно в курсе, какой вклад внес Лев Иванович в отечественный и мировой футбол.

Владимир Кесарев. В большой футбол пришел только в 25 лет, но справа в обороне «Динамо» за 100 лет не было никого лучше. Обладатель золота Евро-1960, хотя финальный турнир пришлось пропустить из-за приступа аппендицита. Трехкратный чемпион СССР.

Константин Крижевский. Капитан и стержень «Динамо» 50-х, «летающий» защитник, четырехкратный чемпион страны, девять раз входил в число лучших игроков СССР.

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Леонид Соловьев. Многолетний капитан великой послевоенной команды, столп обороны, участник знаменитого турне «Динамо» по Англии в 1945-м. Двукратный чемпион Советского Союза.

Федор Селин. Самый популярный московский футболист 30-х, капитан и играющий тренер «Динамо», легенда первых десятилетий отечественного футбола.

Валерий Маслов. Человек с двумя сердцами. Легенда не только футбола, но и хоккея с мячом, где стал восьмикратным чемпионом мира. Душа любой компании. Единственный спортсмен, который выводил на матчи с капитанской повязкой сборные СССР по футболу и бенди.

Футболист «Динамо» Валерий Маслов.
Валерий Маслов.
из личного архива

Всеволод Блинков. Выносливый, трудолюбивый и креативный центральный полузащитник с поставленным ударом. Участник турне «Динамо» по Англии, капитан команды, трехкратный чемпион страны. Плюс одно золото — в хоккее с шайбой.

Василий Трофимов. Быстрый, легкий и техничный правый нападающий. Чемпион страны по трем видам спорта — футболу, хоккею и хоккею с мячом. Участник Олимпиады-1952.

Михаил Якушин. Четырежды брал золото с «Динамо» как игрок — и еще шесть раз как тренер. Лучший бомбардир первого чемпионата СССР (весна-1936). Также становился чемпионом страны в хоккее с мячом и хоккее с шайбой.

Константин Бесков. Один из героев той самой легендарной поездки в Англию, где сделал покер в ворота «Кардифф Сити». Лидер послевоенного «Динамо», двукратный чемпион страны.

14&nbsp;июня 1995 года. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ротор&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Пенальти&nbsp;&mdash; 8:7. «Этот старый дьявол Бесков меня объехал...» Последний трофей «Динамо», трагедия Веретенникова

Сергей Ильин. «Это был мой любимый футболист, кумир, игра которого так и осталась для меня образцом, эталоном высшего футбольного мастерства», — говорил Гавриил Качалин. Виртуоз и самородок. Трехкратный чемпион СССР по футболу. Еще столько же золотых в хоккее с мячом.

Тренер — Якушин. Безоговорочно лучший. Хитрый Михей шесть раз приводил «Динамо» к чемпионству. В советское время больше золота из числа коллег насобирал только Валерий Лобановский — восемь.

Футболист «Динамо» Михаил Якушин.
Михаил Якушин.
Фото архив «СЭ»

Российский период

Символическая сборная «Динамо» за 100 лет получилась впечатляющей. Но у нее есть только один недостаток — для большинства читателей фамилии героев мало что говорят. Из игроков XXI века назвали только аргентинского защитника Леандро Фернандеса — у него один скромный балл.

Так родилась идея сделать отдельно сборную за российское время — 1992-2023 годы. И здесь, чтобы исключить выбор людьми, которые не застали игру Симутенкова и Тетрадзе, мы также решили очертить круг респондентов. В него вошли те, кто точно внимательно следил за «Динамо» в последние 30 лет. Журналисты — Павел Алешин, Овидий Баженов, Александр Боярский, Виктор Гусев, Дмитрий Дерунец, Сергей Поляков, Сергей Чуев, Юрий Шейн. Известные динамовские болельщики и авторы гостевых книг — Александр Оганезов, Павел Демещик, Сергей Масликов, Алексей Френкель.

Принцип тот же. Каждый назвал 33 лучших. За первое место — 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Вот что из этого вышло.

P. S. Кое-где в обеих сборных футболисты находятся не на своих оптимальных позициях, но это вынужденная мера — чтобы в состав попали действительно сильнейшие.

«СЭ» поздравляет «Динамо» со 100-летним юбилеем!

Дмитрий Хомич
Лев Яшин
ФК Динамо (Москва)
Валерий Маслов
4
8
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
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