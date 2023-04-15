Уход Бердыева не помог «Сочи». «Краснодар» тащит талантливый воспитанник Кривцов
Дмитрий Хохлов вернулся в РПЛ
После того как Курбан Бердыев загадочно покинул «Сочи», правление перехватил его помощник — Дмитрий Хохлов. Специалист вернулся на бровку РПЛ после многолетнего отпуска. Последний матч во главе клуба из элиты Дмитрий Валерьевич провел в октябре 2019 года — тогда после затяжной серии из поражений его уволили из «Динамо». Кстати, началось тогда все с поражения от «Сочи» (2:3).
У руля этого же «Сочи» (пока временно) у Хохлова на этот раз получилось не очень — «Краснодар» особых проблем не испытал и победил 2:0. Но сочинцы и мер каких-то принять не успели — вышли в три центральных защитника, что для того же Хохлова несвойственно. Нобоа моментами блистал, но не более — в остальном в составе хозяев геройствовал только вратарь Адамов.
Адамов против Сафонова — дуэль имени Галицкого
К слову, о вратарях. В матче был другой сюжет — в воротах обоих клубов играли воспитанники академии «Краснодара». Денису Адамову в свое время не удалось подвинуть Матвея Сафонова из рамки «быков» (сыграл за основу всего два матча), поэтому он переехал чуть южнее — в «Сочи» ему доверяют чаще.
Хотя соревноваться с Джанаевым непросто, игровое время Адамов получает регулярно. Настолько, что против бывшего клуба он выходил уже три раза, учитывая матч 23-го тура нынешнего сезона. В этой игре, как и в прежних, несмотря на классные спасения (Адамов очевидно заряжен), «сухаря» не получилось. А у Сафонова, напротив, первый матч без пропущенных в противостоянии с Денисом. Правда, сегодня у Матвея работы было в два раза меньше — он совершил три сейва, в то время как Адамов — семь.
У Кривцова уже семь мячей весной
20-летний Никита Кривцов — настоящее открытие весны. Несмотря на то что он играет на позиции полузащитника, забивает 88-й номер чаще нападающих. При этом началось все только в марте, когда Никита забил «Динамо». Потом был дубль в Кубке в ворота «Ахмата», гол в знаменитом разгроме «Химок», еще один дубль в ворота нижегородцев и, наконец, мяч в ворота Адамова.
Для сравнения, Кади забил за «Краснодар» три мяча весной, Сперцян — один, Кордоба — пять. Так что достижение Кривцова действительно впечатляет — интересно, что такого с ним сделал Владимир Ивич?
Южное дерби опять за «Краснодаром»
Несмотря на то что оба клуба существуют не так давно, история противостояния постепенно обрастает деталями. В РПЛ теперь подавляющее преимущество за «быками», у них пять побед против всего двух у сочинцев. При этом четыре виктории у «Краснодара» идут подряд.
Последний раз «Сочи» отбирал очки у черно-зеленых в мае 2021 года — тогда коллектив Владимира Федотова на выезде обыграл хозяев со счетом 3:1. С тех пор успех только у «Краснодара», общий счет за четыре матча — 9:2.
«Быки» — самая результативная команда весны в РПЛ
Владимир Ивич, кажется, действительно провел отличную работу. «Краснодар» после рестарта забил в РПЛ уже 17 мячей. Для сравнения, «Зенит» забил десять, идущий вторым «Ростов» отличился восемь раз, столько же на счету «Спартака». Правда, десять набранных очков не помогли сильно взлететь в турнирной таблице — пока «быки» перескочили лишь на седьмое место, до перерыва они занимали восьмую строчку. Но с такой игрой результаты должны улучшиться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
4
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4