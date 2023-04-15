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Сегодня, 19:05

Уход Бердыева не помог «Сочи». «Краснодар» тащит талантливый воспитанник Кривцов

Артем Белинин
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Никита Кривцов (слева) против Сергея Терехова и Кристиана Нобоа.
Фото ФК «Краснодар»
Что Ивич сделал с «быками»?

Дмитрий Хохлов вернулся в РПЛ

После того как Курбан Бердыев загадочно покинул «Сочи», правление перехватил его помощник — Дмитрий Хохлов. Специалист вернулся на бровку РПЛ после многолетнего отпуска. Последний матч во главе клуба из элиты Дмитрий Валерьевич провел в октябре 2019 года — тогда после затяжной серии из поражений его уволили из «Динамо». Кстати, началось тогда все с поражения от «Сочи» (2:3).

У руля этого же «Сочи» (пока временно) у Хохлова на этот раз получилось не очень — «Краснодар» особых проблем не испытал и победил 2:0. Но сочинцы и мер каких-то принять не успели — вышли в три центральных защитника, что для того же Хохлова несвойственно. Нобоа моментами блистал, но не более — в остальном в составе хозяев геройствовал только вратарь Адамов.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Краснодар

Адамов против Сафонова — дуэль имени Галицкого

К слову, о вратарях. В матче был другой сюжет — в воротах обоих клубов играли воспитанники академии «Краснодара». Денису Адамову в свое время не удалось подвинуть Матвея Сафонова из рамки «быков» (сыграл за основу всего два матча), поэтому он переехал чуть южнее — в «Сочи» ему доверяют чаще.

Хотя соревноваться с Джанаевым непросто, игровое время Адамов получает регулярно. Настолько, что против бывшего клуба он выходил уже три раза, учитывая матч 23-го тура нынешнего сезона. В этой игре, как и в прежних, несмотря на классные спасения (Адамов очевидно заряжен), «сухаря» не получилось. А у Сафонова, напротив, первый матч без пропущенных в противостоянии с Денисом. Правда, сегодня у Матвея работы было в два раза меньше — он совершил три сейва, в то время как Адамов — семь.

У Кривцова уже семь мячей весной

20-летний Никита Кривцов — настоящее открытие весны. Несмотря на то что он играет на позиции полузащитника, забивает 88-й номер чаще нападающих. При этом началось все только в марте, когда Никита забил «Динамо». Потом был дубль в Кубке в ворота «Ахмата», гол в знаменитом разгроме «Химок», еще один дубль в ворота нижегородцев и, наконец, мяч в ворота Адамова.

Для сравнения, Кади забил за «Краснодар» три мяча весной, Сперцян — один, Кордоба — пять. Так что достижение Кривцова действительно впечатляет — интересно, что такого с ним сделал Владимир Ивич?

Южное дерби опять за «Краснодаром»

Несмотря на то что оба клуба существуют не так давно, история противостояния постепенно обрастает деталями. В РПЛ теперь подавляющее преимущество за «быками», у них пять побед против всего двух у сочинцев. При этом четыре виктории у «Краснодара» идут подряд.

Последний раз «Сочи» отбирал очки у черно-зеленых в мае 2021 года — тогда коллектив Владимира Федотова на выезде обыграл хозяев со счетом 3:1. С тех пор успех только у «Краснодара», общий счет за четыре матча — 9:2.

Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. Три неназначенных пенальти, грубая ошибка Песьякова и драма в серии пенальти. «Краснодар» выбил «Ростов» из Кубка

«Быки» — самая результативная команда весны в РПЛ

Владимир Ивич, кажется, действительно провел отличную работу. «Краснодар» после рестарта забил в РПЛ уже 17 мячей. Для сравнения, «Зенит» забил десять, идущий вторым «Ростов» отличился восемь раз, столько же на счету «Спартака». Правда, десять набранных очков не помогли сильно взлететь в турнирной таблице — пока «быки» перескочили лишь на седьмое место, до перерыва они занимали восьмую строчку. Но с такой игрой результаты должны улучшиться.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Жуан Батчи
Курбан Бердыев
Никита Кривцов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
4
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
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Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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И К Ж
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