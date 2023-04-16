«Локо» опроверг тезисы Карпина и смял «Оренбург». В следующем сезоне он будет конкурентом «Зенита»
Самая популярная теория для всех соперников «Оренбурга» сводится к короткому выводу: на «Газовике» главное — продержаться до перерыва. Леонид Слуцкий уверял, что ключевой отрезок — стартовые 20-25 минут, в течение которых гости особенно уязвимы из-за адаптации к искусственному газону.
Валерий Карпин, чей «Ростов» недавно ушел в концовке с 0:2, увеличил лимит до получаса: «Думаю, что на этом поле все команды проваливают первый тайм. Если вы возьмете статистику, то к 30-й минуте «Оренбург» уже всегда вел в счете».
«Локомотив» разбил оба тезиса. Команда Михаила Галактионова идеально отреагировала на провальный второй тайм с «Зенитом» и уже к 30-й минуте вонзила три мяча. Причем больше поражал даже не счет, а то, насколько грамотно и хладнокровно завершалась каждая атака. В которой все давно знают маневры и подменяют друг друга.
Например, Дзюба не стеснялся опускаться в глубину и действовать в подыгрыше, а не в завершении (Артем не забил, но поучаствовал в трех из четырех голов). Наир Тикнизян в нужный момент бросал фланг, смещался в центр и палил с линии штрафной (хотя без рикошета его гола, конечно, не случилось бы). А Максим Глушенков официально стал королем искусственных полей в РПЛ — в этом сезоне у него четыре мяча на «Газовике»: два — за «Крылья» и два — в составе «Локо».
Хотя могло быть и пять, если бы не промах с пенальти, который пришлось перебивать из-за Камано, вбежавшего в штрафную перед первым ударом.
Уникальность «Оренбурга» Лички в том, что даже при таком счете команда не «плывет», а снова и снова чертит вертикальные атаки. Даже удивительно, что единственный гол в итоге был забит со штрафного. И дело не в ошибке Лантратова, который дернулся за стенку и поэтому не среагировал на удар в «свой» угол. Просто у «Оренбурга» было столько моментов с игры, что при классической реализации этого вполне хватило бы и для ничьей к перерыву.
В итоге «Локо» снова пропустил перед уходом в раздевалку (в прошлом туре Вендел сравнял на 40-й минуте), а банда Лички продолжала играть так, что со стороны казалось: преимущество в два гола ничего не гарантирует.
Но то, что в прошлом туре исполнил «Зенит», «Оренбургу» сделать не позволили. Во втором тайме гости сразу задавили серией динамичных атак, которые сначала привели к удару Глушенкова в штангу с «точки», а через пару минут закончились четвертым голом Камано.
Понятно, что «Оренбург» был активнее в концовке, что перебил «Локо» по ударам (24 против 11) и должен был исполнять пенальти (шок, что фол Баринова на Марине — не 11-метровый!). Но глобально команда Галактионова произвела очень мощное впечатление — в первую очередь тем, как легко решает проблемы.
Сыграть без Пиняева, который разрывал весной, но не полетел в Оренбург? Не проблема — вместо него выйдет Митай, а все будут обсуждать голы Глушенкова. Перестал забивать Дзюба? Ничего страшного — не понадобится даже второй нападающий (кстати, теперь у Галактионова в резерве не только Игнатьев, но и Изидор). Кризис в центре и на флангах обороны? Да, но стоит отрегулировать всю систему — и на это никто не обращает внимания. Про искусственный газон и одного из самых неприятных соперников просто не говорим — «Локомотиву» не мешает ни поле, ни истории Карпина про 30 минут.
Буквально 10 туров назад команда летела в пропасть и играла так, что вызывала искренний ужас. Но прокачалась за одну зиму (когда объективно было минимум времени и возможностей) и уже выглядит на уровне претендентов на топ-3.
Никто не знает, что случится в следующие пару месяцев, но уже есть четкое ощущение: если «Локо» сохранит костяк и усилится за лето, в следующем сезоне у «Зенита» будет на одного конкурента больше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4