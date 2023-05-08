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Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду

Гоша Чернов
Корреспондент
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Сергей Семак с командой празднуют победу в чемпионате России.
Сергей Семак с командой празднуют победу в чемпионате России.
Фото ФК «Зенит»
Монументальный разбор эволюции сине-бело-голубых.

Первый сезон. Чужой состав и масса проблем

По ходу заключительного матча чемпионата-2017/18 против «СКА-Хабаровск» «вираж» не только выразительно провожал в сборную Италии Роберто Манчини, но и распевал имя своего фаворита: «Сергей Богданович Семак». В руководстве клуба не все поддерживали его кандидатуру, но решили рискнуть и сменить вектор: Семак стал первым российским главным тренером «Зенита» с 2002 года.

Сергею Богдановичу досталось тяжелое наследие. Команда только что завершила чемпионат на провальном для себя пятом месте и была переполнена кадрами. Летом в клуб из аренд вернулись сразу 11 футболистов, так что обойма превышала 30 человек. Покупать Семаку никого не хотели — лишь после закрытия трансферного окна ему наконец-то привезли новичка, поломанного и немотивированного Маркизио. Первое время Семак занимался не столько тактикой, сколько чисткой состава, поэтому ошеломляющее августовское поражение в Минске 0:4 от местного «Динамо» — это скорее следствие работы Луческу и Манчини, а не Семака.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;. Насколько хорошо вы знаете футболистов «Зенита»? Тест про чемпионов России

Уже легендарные 8:1 над тем же белорусским «Динамо» заметно взбодрили команду, и пятиматчевая победная серия на старте РПЛ подчеркнула возрождение «Зенита», но легче Семаку не становилось. Помимо оптимизации состава ему приходилось решать массу других проблем:

— адаптировать тактику под «чужих» футболистов;

— придумывать, кем закрыть позицию левого защитника (выбор был между Набиуллиным и Черновым);

— искать во внутренних резервах замену порвавшему «кресты» Нобоа;

— гасить резко негативный эмоциональный фон, вызванный знаменитыми похождениями травмированного Кокорина и его друга Мамаева;

— штрафовать Паредеса и Дриусси за красные карточки и недисциплинированность.

К концу 2018-го «Зенит» заметно сник. На зиму невская команда уходила с отрывом лишь в один балл и не выглядела безоговорочным фаворитом сезона — в первый и единственный пока раз при Семаке.

Но в январское окно тренерский штаб наконец-то получил усиление, причем, как теперь ясно, клуб идеально попал с каждым из новобранцев — Азмун, Ракицкий и Барриос на несколько лет стали осевыми футболистами будущей команды-династии, а колумбиец и вовсе стал пятикратным чемпионом. Важно, что именно штаб Семака спродюсировал первые два трансфера: форварда «Рубина» позвал он, а защитника «Шахтера» — Анатолий Тимощук. Кроме того, Жирков вернулся в обойму, Анюков — на правый фланг защиты, а Ригони — из аренды в «Аталанту». Все это вкупе позволило сине-бело-голубым ударно пройти весну: первое поражение в чемпионате случилось лишь в мае, уже после того, как команда оформила титул.

Второй сезон. Покупка Малкома и рекорд по навесам

В первый год работы Семак примерил на себя роль кризисного менеджера, но это явно не его любимое амплуа. Параллельно его штаб искал оптимальные сочетания игроков и нужную схему: осенью команда прыгала от 4-2-3-1 до 3-5-2, но покупка Азмуна, Барриоса и Ракицкого ознаменовала открытие эпохи схемы 4-4-2. За эту тактику Семака не раз критиковали, потому что она слишком примитивна и несовременна, а также не раскрывает потенциал многих футболистов. В декабре 2020-го сдадут нервы у Дриусси, который во время стрима назовет свою позицию левого полузащитника «дерьмовой» и вскоре покинет клуб.

Но в сезон-2019/20 «Зенит» вступал с позитивным настроем. Казалось, найдены идеальные связи, состав разгружался, пошли новички — Караваев, Дуглас Сантос и, разумеется, Малком должны были вывести команду на новый качественный уровень. Но не все было так безоблачно: из-за странного трансфера Сутормина за 50 тысяч рублей и массового оттока игроков в «Сочи» (в том числе зимнего перехода туда Кокорина) клуб получил удар по имиджу, а следом досталось и команде — травма Малкома уже во втором матче оказала значительное влияние на сезон.

Парадоксально, что бразилец не был изначальной трансферной целью тренерского штаба, ведь в схеме 4-4-2 места для него нет (как и для Дриусси). Но Семак был готов к перестроениям в перспективе. Повреждение Малкома, которое сначала казалось несущественным, оставило «Зенит» с прежними тактическими настройками.

Сергей Семак и&nbsp;Олег Романцев. «Зенит» Семака превосходит «Спартак» Романцева. Почти по всем показателям

Как выяснилось, меняться и не надо было. Азмун с Дзюбой не только быстро нашли общий язык, но и устроили личную дуэль в рамках гонки бомбардиров: они до последнего бились друг с другом за победу и финишировали с идентичным числом голов — по 17. В отличие от предыдущего сезона, сине-бело-голубые вообще не давали усомниться в собственном превосходстве — в РПЛ.

А вот в Лиге чемпионов все было куда сложнее. «Зенит» хоть и боролся, но финишировал последним в группе, увенчав сезон беспросветным по счету и содержанию поражением от «Бенфики» в Лиссабоне. Не только из-за слабого по меркам Европы состава, но и из-за примитивной тактики. В лиге «Зенит» доминировал за счет качества исполнителей, но на более высоком уровне навесы не были эффективны.

Стилистически к сине-бело-голубым были большие вопросы. Доходило до абсурда: в марте 2020-го «Зенит» совершил рекордные для РПЛ 55 кроссов за игру, причем забить «Уфе» не сумел (0:0). Однако тактический прогресс все же был: летом Семак внедрил в центре поля ромб, на вершине которого довольно эффективно играл Малком.

Показательно, что пандемия коронавируса не сбила темп лидера: после выхода с карантина он одержал семь побед в восьми заключительных матчах лиги и вновь досрочно стал чемпионом — на этот раз аж за четыре тура до финиша. Кроме того, тем летом «Зенит» стал обладателем Кубка и Суперкубка России — пока это единственный трофейный хет-трик при Семаке.

Третий сезон. Евроужас и отход от плоских 4-4-2

В 2020 году пауза между двумя сезонами была беспрецедентно мизерной, так что изобретать новое приходилось на ходу. Впрочем, Семак уже научился работать и развивать команду в условиях цейтнота — не случайно он говорил, что на построение команды требуются четыре трансферных окна и два года.

Однако тренерский штаб испытывал трудности с оперативным управлением командой. Матч-менеджмент Семака в третьем сезоне стал одной из главных проблем команды. Замены «Зенита» часто не попадали в такт игры, но еще сильнее бросалось в глаза, что штаб делает перестановки поздно. Ярчайшая боль того сезона — групповой этап Лиги чемпионов, по ходу которого и вскрылась неспособность Семака перевернуть игры заменами. Он, правда, в ответ на эти упреки приводил логичный довод: ковид и травмы существенно урезали обойму «Зенита», поэтому на фоне «Боруссии», «Лацио» и «Брюгге» команда и выглядела беспомощно. Одна ничья и пять поражений — худшая еврокампания в истории невской команды.

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Осень-2020 — худший отрезок в карьере Семака-тренера. Болельщики устали от поражений и злились в соцсетях, а на одной из пресс-конференций Сергея Богдановича впервые спросили об отставке. Но, как тренер признается позже, вопрос о его увольнении никогда не стоял.

Летнее окно «Зенит» провалил: приобрел лишь Ловрена на замену ушедшему Ивановичу, а также Вендела — за день до закрытия регистрационного периода, когда уже близился к концу первый круг. Осенью с проблемами внезапно столкнулось нападение: Дриусси и Малком травмировались, Азмун серьезно заболел и за те три месяца забил лишь в одном матче, а Дзюба оказался в эпицентре скандала с тем самым видео. Для Артема это был поворотный момент, ведь в день слива он лишился капитанской повязки и подвергся жесточайшей обструкции со стороны «виража».

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак на&nbsp;руках игроков своей команды после победы в&nbsp;чемпионате России.

Влияние Дзюбы на команду стало медленно, но неотвратимо падать. В сезоне-2020/21 он все еще забивал много и выиграл бомбардирскую гонку у Азмуна благодаря покеру в ворота несчастного «Тамбова» в последнем туре, но «Зенит» постепенно отходил от неприглядной тактики «навесов на Дзюбу». По итогам того чемпионата Артем не попал даже в десятку ни по единоборствам, ни по дуэлям в атаке, хотя до этого всегда находился в топе.

Кроссов все еще хватало, и «Зенит» третий сезон подряд стал первым по их числу в лиге, но после окончательного возвращения в строй Малкома и уже не фрагментарного переключения на ромб в центре поля команда стала играть менее вертикально. Ключевое изменение касалось и стиля: «Зенит» впервые при Семаке переместил линию обороны высоко и, как следствие, стал лучшим в РПЛ по числу отборов и подборов в финальной трети поля. Чемпионство снова было оформлено досрочно — на этот раз дома, после показательной порки единственного конкурента «Локомотива» (6:1).

Команда смелела. Термины «травоядный» или «веганский» футбол уходили в прошлое — «Зенит» научился взламывать чужие «автобусы» не только фланговыми подачами, которые и так плохо справлялись с этой задачей. Тот сезон — лучший при Семаке по числу нанесенных ударов.

Четвертый сезон. Тройка защитников и распад дуэта Азмун — Дзюба

За три года во главе команды Семак уже завоевал авторитет в России и превратил «Зенит» в настоящего доминатора на внутренней арене. Но, как известно, удерживаться на вершине тяжелее, чем достигать ее, и команде нельзя было оставаться на месте. Впрочем, простор для прогресса и так все видели — в задачи тренерского штаба входило лишь верное направление.

Под новый сезон Семаку привезли голкипера, но Станислав Крицюк ожиданий не оправдал, выкупили трансфер Чистякова, а также купили друга детства Малкома — Клаудиньо. Этот трансфер должен был решить сразу несколько проблем: разнообразить атаку «Зенита», ускорить его переход от вертикальности, а также разбудить наконец 40-миллионного бразильца. Все пункты были выполнены, и даже больше — Клаудиньо с ходу был признан лучшим игроком сезона.

А начиналось все не совсем идеально: на старте чемпионата «Зенит» регулярно побеждал, но пропускал аномальное для себя число мячей — в первых 13 турах гегемон сыграл на ноль лишь в одном матче. Семака это не устраивало, поэтому он сбросил все прежние настройки и разительно поменял команду прямо перед первым матчем Лиги чемпионов против «Челси» — действующего победителя турнира.

Та игра в Лондоне — во многом основополагающая для современного «Зенита». Во-первых, Семак хотел насытить оборону, поэтому резко переключил схему с 4-4-2 на 3-4-2-1. Во-вторых, он не побоялся выпустить на непрофильной позиции центрального защитника Барриоса, который из-за чудовищных бюрократических проблем прилетел в Англию лишь в день игры. В-третьих, сине-бело-голубые, несмотря на «достойное поражение» 0:1, сыграли замечательно и показали, что готовы бороться за выход в плей-офф даже с грандами.

Клаудиньо и&nbsp;Андрей Мостовой празднуют победу над &laquo;Спартаком&raquo;. Андрей Мостовой: «Рад, что оформили золото со «Спартаком». В субботу всем составом болели за «Факел»

Лондон стал отправной точкой не только новой схемы «Зенита», но и финишного этапа карьеры в Петербурге для Дзюбы. Матч с «Челси» Артем начал в запасе, а к концу сезона его выходы на замену стали обыденными. Последний танец их связки с Азмуном — октябрьский сдвоенный разгром «Спартака» (7:1) и «Динамо» (4:1), где оба отметились результативными действиями. Зимой Сердар уехал в «Байер», а ему на замену пришли сразу два новых форварда: Юри Алберто и Иван Сергеев — за весь второй круг Дзюба отличился лишь раз и логично покинул Петербург в костюме Дэдпула.

«Зенит» показывал, что способен развиваться без недавнего лидера своих атак. Да, в Лиге чемпионов результаты все еще были безрадостными и команда с оглушительным скрипом прорвалась в Лигу Европы, но в премьер-лиге картина оставалась прежней. «Зенит» дал «Динамо» слабую надежду на чемпионскую гонку, но после зимней паузы ее безжалостно отобрал. Как и в предыдущие годы, сине-бело-голубые вихрем пронеслись по весеннему отрезку чемпионата и досрочно взяли титул.

Новая схема освежила «Зенит» и вывела на новый уровень Малкома. В полузащите на фланге бразильцу нельзя играть, так как там нужно активно защищаться, а на вершине ромба в 4-4-2 ему мало пространства. На правом фланге в 3-4-2-1 Малкому было удобно смещаться под левую и вообще взаимодействовать с Венделом и Клаудиньо. Тот сезон стал лучшим для дорогущего южноамериканца с момента перехода — восемь голов и шесть голевых передач в чемпионате. Но, как мы теперь знаем, он лишь готовился к полноценному прорыву.

Пятый сезон. Расцвет Малкома и дорога к совершенству

Весной 2021 года Семак дал интервью «СЭ», где из всех расстановок выделил 4-3-3: «Эта схема может быть одновременно и агрессивной, и прессингующей, надежной в среднем и в низком блоке, способствующей быстрым контратакам». Однако целых четыре года эта структура не была основной для сине-бело-голубых, хотя Семак наигрывал ее на сборах и примерял в отдельных матчах.

Сезон-2021/22 подготовил почву к глобальному переходу. На четвертый год работы Семака «Зенит» наконец-то стал лучшим в лиге по владению мячом, а также существенно снизил как среднюю длину передач, так и их долю. Хотя по количеству кроссов чемпион все еще оставался первым.

Летом «Зенит» существенно расширил обойму: пришли Кассьерра, Родригао, Бакаев, Иван и Мантуан. Но главное приобретение команды заключалось в том, что никто из лидеров ее не покинул. Массового оттока легионеров, как прогнозировали многие, «Зениту» удалось избежать, а потерю Юри Алберто клуб умело восполнил.

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Семак не стал ничего откладывать и уже в межсезонье перешел на схему 4-3-3, которая раскрывала лучшие качества Малкома в «Бордо». Бразилец как раз созрел для роли лидера «Зенита», а команда — для окончательного отказа от вертикальной игры. Скорее всего, при наличии еврокубков переключение на такую широкую схему не произошло бы так рано — матчи в Лиге чемпионов показали, что Семак опасается играть открыто с топ-клубами. Но в России «Зенит» действует с позиции силы со всеми, поэтому выбор был полностью обоснован.

Сильнейший состав и обновленный стиль привели «Зенит» к безукоризненно пройденному первому кругу — ни единого проигрыша. Потом, правда, сине-бело-голубые смазали картину поражением от «Ахмата», но глобально не поменялось ничего — впервые за пять лет «Зенит» ни разу не дал повода усомниться в своем превосходстве, что подчеркивает шестиочковый отрыв от второго места перед зимовкой.

О тактическом сдвиге сине-бело-голубых хорошо говорит то, что раньше их центральные нападающие соревновались друг с другом за победу в снайперской гонке, а сейчас они забивают мало. Но это не вина Сергеева и Кассьерры, у них просто изменились роли. Подобное, к слову, сам Семак предрекал в том же интервью: «В 4-3-3 не так важна позиция нападающего в прессинге, если есть — хорошо, если нет — можно обойтись без него». А золотой гол Сергеева подтверждает, что у форвардов всегда были припасены патроны на крайний случай.

«Зенит» настолько сильнее всех, что уже соревнуется не с другими клубами, а со своими версиями предыдущих сезонов. И даже здесь сегодняшний — лучший: в текущем чемпионате невская команда забивает больше и пропускает меньше, чем когда-либо при Семаке, а также идет на рекорд по набранным за 30-туровый чемпионат очкам, который сама же и повторила (72 в сезоне-2019/20).

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

Отдельная гордость Сергея Богдановича — оборона. Защита «Зенита» стала допускать существенно меньше моментов, чем раньше, — меньше восьми ударов за игру. Во владении мячом и точности передач сине-бело-голубые тоже превзошли сами себя.

Но главные изменения — стилистические. Впервые за пять лет «Зенит» не на первом месте по кроссам, причем даже не в топ-3. Мощно увеличилась доля голов в позиционных атаках: раньше максимумом были 67%, а сейчас — целых 82%.

Кажется, на пятый год работы Семак смастерил совершенную команду, из которой выжал весь потенциал. Но жизнь любит подкидывать новые вызовы, так что и у Сергея Богдановича они, нет сомнений, будут. Однако у «Зенита» на эмблеме навсегда останется вторая звезда — та, которую полностью начертил и раскрасил сам Семак.

Артем Дзюба
Сердар Азмун
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Весенний «Локомотив» разрывает РПЛ. Очередной разгром — и клуб уже 9-й
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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