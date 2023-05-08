«Спартак» заставил «Зенит» отбиваться. Ошибки Кукуяна? А Левников в Москве «Ростов» не прибивал?» Мнение Червиченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о золотой победе «Зенита» над красно-белыми (3:2).

— «Спартак» заслуживает аплодисментов за эту игру?

— Качественный матч в исполнении гостей. Бились, старались, во многих эпизодах не уступали «Зениту». Но в итоге сказалась разница в составах и максимальные просчеты «Спартака» в селекции. У каждого поражения есть фамилия и имя. Нам они хорошо теперь известны. В целом не стоит удивляться тому, что команда Семака вновь стала чемпионом. Все довольно объективно. Вы же видели, что, по сути, второй состав принес сине-бело-голубым победу. Мантуан отдал, Сергеев забил. Это очень показательно, что люди, которые выходят на замену, решают судьбу встречи. Причем не в первый раз в нынешнем сезоне. Снова повторю свою мысль: зимние приобретения красно-белых просто-напросто ослабили команду...

— Ваш «любимый» футболист Дуарте вновь отличился.

— Да уж, не подвел. (Смеется.) Подтвердил мои тезисы. Кроме того, не было Джикии. Как играть без столпа обороны? Все полетело к черту... Я же еще до матча говорил, что «Спартак» пропустит три мяча. В итоге получили «треху».

— Как теперь быть с Дуарте?

— Наверное, сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в команду. Наверное, с ним лучше расстаться. Если не пошло с самого начала, дальше будет хуже. У меня такой принцип: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

— Что на финише сезона происходит с Селиховым?

— Сегодня он, к сожалению, не справился с нервным напряжением. Кержаков, кстати, тоже был неспокоен. В одном эпизоде, когда его прессинговал спартаковец, Михаил лишь в самый последний момент выбил мяч куда подальше. А если бы чуть промедлил... Просто слишком много нагнеталось всего вокруг этой встречи, слишком высока была цена ошибки.

— После такой игры возникнет немало вопросу к арбитру Павлу Кукуяну.

— Ничего удивительного. Посмотрите, что я говорил до матча?

— Что?

— Что в Питере «Спартак» на собственной шкуре прочувствует, что такое ангажированное судейство, когда арбитр симпатизирует одной команде и очень оригинальным способом рассматривает эпизоды...

— Есть повод повозмущаться?

— А какой смысл обижаться? Красно-белые же не обижались, когда буквально недавно в Москве Левников прибил «Ростов» своими решениями и позволил «Спартаку» сравнять счет? Так что надо быть, как говорится, последовательным. Так бывает в нашем футболе...

— И все-таки был ли пенальти на Бальде, когда Ренан наступил ему на ногу?

— Нет, не думаю. Я бы не поставил такой 11-метровый. Другое дело, что гол Мостового надо было отменить. Там же Кузяев фолил на Зобнине. Но я вас опять отсылаю к игре с «Ростовом». Разве в ней все было справедливо?

— А вы не считаете, что сегодня «Спартак» наиграл на ничью?

— По крайней мере мне понравилось, что спартаковцы давили, лезли вперед, даже оставшись в меньшинстве. Я увидел, что к 70-й минуте «Зенит» испугался и начал играть на удержание. Питерцы отошли на свою половину и выглядели довольно робкими. Я, кстати, подумал, что спартаковцы в итоге заработают пенальти, так и произошло. Чистяков сыграл неаккуратно... Хотя он, увы, всегда «пожарит».

— После того как Промес сравнял счет, не подумали, что «Спартак» все-таки испортит Питеру праздник?

— «Зенит» собрался. Сработали замены. Это опять к вопросу о разнице составов, о возможностях клубов, ресурсе. Но то, что подопечные Абаскаля заставили команду Семака отбиваться, — молодцы!

— Кто в ближайшее время нарушит гегемонию «Зенита»?

— Чтобы нарушить гегемонию «Зенита», надо стать богаче питерцев. Нужно иметь состав, сопоставимый с командой Семака. Сейчас, мне кажется, даже второй состав «Зенита» не слабее первых команд ЦСКА и «Спартака». Поэтому очень сложно соревноваться на дистанции с сине-бело-голубыми.