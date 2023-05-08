«Спартак» заставил «Зенит» отбиваться. Ошибки Кукуяна? А Левников в Москве «Ростов» не прибивал?» Мнение Червиченко
— «Спартак» заслуживает аплодисментов за эту игру?
— Качественный матч в исполнении гостей. Бились, старались, во многих эпизодах не уступали «Зениту». Но в итоге сказалась разница в составах и максимальные просчеты «Спартака» в селекции. У каждого поражения есть фамилия и имя. Нам они хорошо теперь известны. В целом не стоит удивляться тому, что команда Семака вновь стала чемпионом. Все довольно объективно. Вы же видели, что, по сути, второй состав принес сине-бело-голубым победу. Мантуан отдал, Сергеев забил. Это очень показательно, что люди, которые выходят на замену, решают судьбу встречи. Причем не в первый раз в нынешнем сезоне. Снова повторю свою мысль: зимние приобретения красно-белых просто-напросто ослабили команду...
— Ваш «любимый» футболист Дуарте вновь отличился.
— Да уж, не подвел. (Смеется.) Подтвердил мои тезисы. Кроме того, не было Джикии. Как играть без столпа обороны? Все полетело к черту... Я же еще до матча говорил, что «Спартак» пропустит три мяча. В итоге получили «треху».
— Как теперь быть с Дуарте?
— Наверное, сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в команду. Наверное, с ним лучше расстаться. Если не пошло с самого начала, дальше будет хуже. У меня такой принцип: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.
— Что на финише сезона происходит с Селиховым?
— Сегодня он, к сожалению, не справился с нервным напряжением. Кержаков, кстати, тоже был неспокоен. В одном эпизоде, когда его прессинговал спартаковец, Михаил лишь в самый последний момент выбил мяч куда подальше. А если бы чуть промедлил... Просто слишком много нагнеталось всего вокруг этой встречи, слишком высока была цена ошибки.
— После такой игры возникнет немало вопросу к арбитру Павлу Кукуяну.
— Ничего удивительного. Посмотрите, что я говорил до матча?
— Что?
— Что в Питере «Спартак» на собственной шкуре прочувствует, что такое ангажированное судейство, когда арбитр симпатизирует одной команде и очень оригинальным способом рассматривает эпизоды...
— Есть повод повозмущаться?
— А какой смысл обижаться? Красно-белые же не обижались, когда буквально недавно в Москве Левников прибил «Ростов» своими решениями и позволил «Спартаку» сравнять счет? Так что надо быть, как говорится, последовательным. Так бывает в нашем футболе...
— И все-таки был ли пенальти на Бальде, когда Ренан наступил ему на ногу?
— Нет, не думаю. Я бы не поставил такой 11-метровый. Другое дело, что гол Мостового надо было отменить. Там же Кузяев фолил на Зобнине. Но я вас опять отсылаю к игре с «Ростовом». Разве в ней все было справедливо?
— А вы не считаете, что сегодня «Спартак» наиграл на ничью?
— По крайней мере мне понравилось, что спартаковцы давили, лезли вперед, даже оставшись в меньшинстве. Я увидел, что к 70-й минуте «Зенит» испугался и начал играть на удержание. Питерцы отошли на свою половину и выглядели довольно робкими. Я, кстати, подумал, что спартаковцы в итоге заработают пенальти, так и произошло. Чистяков сыграл неаккуратно... Хотя он, увы, всегда «пожарит».
— После того как Промес сравнял счет, не подумали, что «Спартак» все-таки испортит Питеру праздник?
— «Зенит» собрался. Сработали замены. Это опять к вопросу о разнице составов, о возможностях клубов, ресурсе. Но то, что подопечные Абаскаля заставили команду Семака отбиваться, — молодцы!
— Кто в ближайшее время нарушит гегемонию «Зенита»?
— Чтобы нарушить гегемонию «Зенита», надо стать богаче питерцев. Нужно иметь состав, сопоставимый с командой Семака. Сейчас, мне кажется, даже второй состав «Зенита» не слабее первых команд ЦСКА и «Спартака». Поэтому очень сложно соревноваться на дистанции с сине-бело-голубыми.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5