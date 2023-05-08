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«Спартак» заставил «Зенит» отбиваться. Ошибки Кукуяна? А Левников в Москве «Ростов» не прибивал?» Мнение Червиченко

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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7 мая. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о золотой победе «Зенита» над красно-белыми (3:2).
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак

— «Спартак» заслуживает аплодисментов за эту игру?

— Качественный матч в исполнении гостей. Бились, старались, во многих эпизодах не уступали «Зениту». Но в итоге сказалась разница в составах и максимальные просчеты «Спартака» в селекции. У каждого поражения есть фамилия и имя. Нам они хорошо теперь известны. В целом не стоит удивляться тому, что команда Семака вновь стала чемпионом. Все довольно объективно. Вы же видели, что, по сути, второй состав принес сине-бело-голубым победу. Мантуан отдал, Сергеев забил. Это очень показательно, что люди, которые выходят на замену, решают судьбу встречи. Причем не в первый раз в нынешнем сезоне. Снова повторю свою мысль: зимние приобретения красно-белых просто-напросто ослабили команду...

 
7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

— Ваш «любимый» футболист Дуарте вновь отличился.

— Да уж, не подвел. (Смеется.) Подтвердил мои тезисы. Кроме того, не было Джикии. Как играть без столпа обороны? Все полетело к черту... Я же еще до матча говорил, что «Спартак» пропустит три мяча. В итоге получили «треху».

— Как теперь быть с Дуарте?

— Наверное, сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в команду. Наверное, с ним лучше расстаться. Если не пошло с самого начала, дальше будет хуже. У меня такой принцип: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

— Что на финише сезона происходит с Селиховым?

— Сегодня он, к сожалению, не справился с нервным напряжением. Кержаков, кстати, тоже был неспокоен. В одном эпизоде, когда его прессинговал спартаковец, Михаил лишь в самый последний момент выбил мяч куда подальше. А если бы чуть промедлил... Просто слишком много нагнеталось всего вокруг этой встречи, слишком высока была цена ошибки.

— После такой игры возникнет немало вопросу к арбитру Павлу Кукуяну.

— Ничего удивительного. Посмотрите, что я говорил до матча?

 
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Ошибка Селихова. Глупейшая ошибка Селихова: подарил гол «Зениту», Клаудиньо накрыл вратаря

— Что?

— Что в Питере «Спартак» на собственной шкуре прочувствует, что такое ангажированное судейство, когда арбитр симпатизирует одной команде и очень оригинальным способом рассматривает эпизоды...

— Есть повод повозмущаться?

— А какой смысл обижаться? Красно-белые же не обижались, когда буквально недавно в Москве Левников прибил «Ростов» своими решениями и позволил «Спартаку» сравнять счет? Так что надо быть, как говорится, последовательным. Так бывает в нашем футболе...

— И все-таки был ли пенальти на Бальде, когда Ренан наступил ему на ногу?

— Нет, не думаю. Я бы не поставил такой 11-метровый. Другое дело, что гол Мостового надо было отменить. Там же Кузяев фолил на Зобнине. Но я вас опять отсылаю к игре с «Ростовом». Разве в ней все было справедливо?

— А вы не считаете, что сегодня «Спартак» наиграл на ничью?

— По крайней мере мне понравилось, что спартаковцы давили, лезли вперед, даже оставшись в меньшинстве. Я увидел, что к 70-й минуте «Зенит» испугался и начал играть на удержание. Питерцы отошли на свою половину и выглядели довольно робкими. Я, кстати, подумал, что спартаковцы в итоге заработают пенальти, так и произошло. Чистяков сыграл неаккуратно... Хотя он, увы, всегда «пожарит».

— После того как Промес сравнял счет, не подумали, что «Спартак» все-таки испортит Питеру праздник?

— «Зенит» собрался. Сработали замены. Это опять к вопросу о разнице составов, о возможностях клубов, ресурсе. Но то, что подопечные Абаскаля заставили команду Семака отбиваться, — молодцы!

 
Павел Кукуян и&nbsp;эпизоды матчей РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?

— Кто в ближайшее время нарушит гегемонию «Зенита»?

— Чтобы нарушить гегемонию «Зенита», надо стать богаче питерцев. Нужно иметь состав, сопоставимый с командой Семака. Сейчас, мне кажется, даже второй состав «Зенита» не слабее первых команд ЦСКА и «Спартака». Поэтому очень сложно соревноваться на дистанции с сине-бело-голубыми.

 

 

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Андрей Червиченко
Павел Кукуян
10
5
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Судейство золотого матча убивает интерес к РПЛ. И «Зенит» от него тоже страдает
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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