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Малком поет «Ленинград», Семака обливают шампанским. Что творилось в раздевалке «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Малком и Виллиам де Оливейра.
Фото ФК «Зенит»
Чемпионские эмоции!

«Зенит» завоевал пятый титул кряду, но каждый раз отмечает чемпионство как первую победу. Если вы вдруг проспали пять лет и после победы над «Спартаком» случайно оказались в раздевалке «Зенита», то ни за что не поверите, что эти люди давно привыкли к золотым медалям.

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

Когда проходит так много времени, появляются традиции. И сейчас, прямо как в прошлом году, журналистов в раздевалке встречала легендарная песня группы «Ленинград» под названием «Дорожная» — та самая, где лирический герой посылает кого-то куда-то ехать. Я второй год надеюсь, что адресаты этих слов не журналисты. Хотя кто конкретно, не могу сказать.

Хит «Ленинграда» выучили даже бразильцы. Во время припева на стол вскочил Малком, который пел отчетливо и на чистом русском! За четыре года в Петербурге он явно выучил все необходимые слова.

Как обычно, футболисты окатили гостей шампанским и водой — особенно старались Сутормин и тот же Малком.

Разумеется, в южноамериканской раздевалке не могло обойтись без танцев. Вендел, Барриос и другие легионеры активно двигались, снимали видео для соцсетей и просто радовались десятому чемпионству «Зенита» в истории. Рядом с игроками находился Александр Медведев — генеральный директор клуба просто улыбался и, попивая шампанское, довольно ходил по раздевалке.

Празднику не хватало одного — трофея. Накануне игры клуб совместно с РПЛ решил, что вручение чемпионского кубка пройдет в следующем туре, когда «Зенит» примет «Краснодар». Поэтому и церемонии никакой не было, хотя команда сделала круг почета и покачала Сергея Семака.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак на&nbsp;руках игроков своей команды после победы в&nbsp;чемпионате России.

Главному тренеру вообще серьезно досталось. Немного отпраздновав с командой, он пошел на пресс-конференцию, где Сергея Богдановича ждал сюрприз: почти весь южноамериканский легион команды прибежал и облил тренера чемпионским напитком. Точно так же сделали футболисты сборной Франции с Дидье Дешамом после победы на ЧМ-2018.

Золотых футболок не было, но вторая звезда появилась на эмблеме клуба сразу после финального свистка: «Зенит» поднял на гигантском флагштоке у стадиона новый стяг с актуальным гербом. А «Газпром Арена», как и раньше, после очередного чемпионства окрасилась в золотистый цвет.

«Зенит» — снова чемпион!

Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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