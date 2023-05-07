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Сегодня, 20:15

«Зенит» Семака превосходит «Спартак» Романцева. Почти по всем показателям

Гоша Чернов
Корреспондент
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Сергей Семак и Олег Романцев
Сергей Семак и Олег Романцев.
Фото «СЭ»
Сравниваем две великие команды.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Это фантастический результат: достаточно сказать, что за всю почти вековую историю советского и российского футбола подобное случалось лишь раз. В СССР ни один клуб не смог выиграть даже четыре чемпионата кряду, а в новейшей истории России на рубеже веков шесть раз финишировать первым удалось «Спартаку». За последние полвека ни один другой клуб не мог выиграть и трех титулов друг за другом.

«Спартак» девяностых был настоящим явлением для российского спорта и доминировал в лиге. Строго говоря, гегемония красно-белых началась еще в 1992 году, но в 1995-м серию оборвал владикавказский «Спартак-Алания». Одолев его в золотом матче-1996, москвичи начали новый цикл триумфов. До сих пор никто не смог повторить рекорд «Спартака» Олега Романцева и Георгия Ярцева.

Шесть чемпионств «Спартака» подряд

Достижение красно-белых казалось вечным, однако «Зенит» уже вплотную приблизился к нему. Решающим фактором оказалось назначение главным тренером Сергея Семака — он выиграл пять титулов за пять лет и позволил клубу удвоить число звезд на эмблеме. Важно, что каждое из этих чемпионств «Зенит» брал досрочно, в отличие от того же «Спартака».

Пять чемпионств «Зенита» подряд

Полноценно сопоставить ту красно-белую команду с действующими чемпионами России невозможно — разные эпохи, разные тренеры, разные игроки. Но есть универсальный инструмент — статистика. Продвинутой тогда не существовало, так что обойдемся без xG и сравним базовые характеристики. «Спартак» провел больше матчей, так как его серия длиннее, поэтому какие-то показатели мы усреднили, а какие-то — перевели в проценты. Что из этого выходит?

Статистика «Спартака» и «Зенита» по ходу чемпионских серий

Большинство критериев — за «Зенит». Во многих характеристиках преимущество сине-бело-голубых незначительно, но в совокупности это выглядит внушительно. «Зенит» за золотой период набрал больше очков, чаще побеждал, больше забивал и реже пропускал. Даже по крупным победам сине-бело-голубые обходят конкурента, хотя в чемпионате-1999 «Спартак» целых 13 раз выигрывал с разницей минимум в три мяча.

Колоссальная разница между командами — на двух нижних строчках таблицы: за эти пять лет «Зенит» находился на верхней строчке лиги по итогам 87% туров, «Спартак» Романцева — гораздо реже. Разницу с остальными командами подчеркивает усредненный итоговый отрыв от второго места: у красно-белых он составляет 4,5 очка, а у сине-бело-голубых он двузначный. С личными достижениями тоже не все в пользу «Спартака». В 1999 году Андрей Тихонов забил 19 мячей в чемпионате, но в текущем сезоне у Малкома уже далеко за 20.

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

«Зенит» и «Спартак» на пару делят два крутых рекорда: по числу голов (76) и по числу очков (72) за 30-матчевый чемпионат. Но темп сине-бело-голубых настолько высок, что уже через месяц пасть могут обе планки, и они станут единоличными обладателями достижений. Скорее всего, красно-белые оставят себе рекорд по количеству побед за сезон (23), хотя и тут гегемон близок.

Но главное — титулы. И тут «Спартак» уже не может считать себя с отрывом лучшим клубом в российской истории, ведь «Зенит» теперь всего в одном золоте от него.

Олег Романцев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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53
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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27 тур
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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