«Зенит» Семака превосходит «Спартак» Романцева. Почти по всем показателям
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Это фантастический результат: достаточно сказать, что за всю почти вековую историю советского и российского футбола подобное случалось лишь раз. В СССР ни один клуб не смог выиграть даже четыре чемпионата кряду, а в новейшей истории России на рубеже веков шесть раз финишировать первым удалось «Спартаку». За последние полвека ни один другой клуб не мог выиграть и трех титулов друг за другом.
«Спартак» девяностых был настоящим явлением для российского спорта и доминировал в лиге. Строго говоря, гегемония красно-белых началась еще в 1992 году, но в 1995-м серию оборвал владикавказский «Спартак-Алания». Одолев его в золотом матче-1996, москвичи начали новый цикл триумфов. До сих пор никто не смог повторить рекорд «Спартака» Олега Романцева и Георгия Ярцева.
Достижение красно-белых казалось вечным, однако «Зенит» уже вплотную приблизился к нему. Решающим фактором оказалось назначение главным тренером Сергея Семака — он выиграл пять титулов за пять лет и позволил клубу удвоить число звезд на эмблеме. Важно, что каждое из этих чемпионств «Зенит» брал досрочно, в отличие от того же «Спартака».
Полноценно сопоставить ту красно-белую команду с действующими чемпионами России невозможно — разные эпохи, разные тренеры, разные игроки. Но есть универсальный инструмент — статистика. Продвинутой тогда не существовало, так что обойдемся без xG и сравним базовые характеристики. «Спартак» провел больше матчей, так как его серия длиннее, поэтому какие-то показатели мы усреднили, а какие-то — перевели в проценты. Что из этого выходит?
Большинство критериев — за «Зенит». Во многих характеристиках преимущество сине-бело-голубых незначительно, но в совокупности это выглядит внушительно. «Зенит» за золотой период набрал больше очков, чаще побеждал, больше забивал и реже пропускал. Даже по крупным победам сине-бело-голубые обходят конкурента, хотя в чемпионате-1999 «Спартак» целых 13 раз выигрывал с разницей минимум в три мяча.
Колоссальная разница между командами — на двух нижних строчках таблицы: за эти пять лет «Зенит» находился на верхней строчке лиги по итогам 87% туров, «Спартак» Романцева — гораздо реже. Разницу с остальными командами подчеркивает усредненный итоговый отрыв от второго места: у красно-белых он составляет 4,5 очка, а у сине-бело-голубых он двузначный. С личными достижениями тоже не все в пользу «Спартака». В 1999 году Андрей Тихонов забил 19 мячей в чемпионате, но в текущем сезоне у Малкома уже далеко за 20.
«Зенит» и «Спартак» на пару делят два крутых рекорда: по числу голов (76) и по числу очков (72) за 30-матчевый чемпионат. Но темп сине-бело-голубых настолько высок, что уже через месяц пасть могут обе планки, и они станут единоличными обладателями достижений. Скорее всего, красно-белые оставят себе рекорд по количеству побед за сезон (23), хотя и тут гегемон близок.
Но главное — титулы. И тут «Спартак» уже не может считать себя с отрывом лучшим клубом в российской истории, ведь «Зенит» теперь всего в одном золоте от него.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5