Если Кукуян дорожит репутацией, должен ответить на все неудобные вопросы. А РФС — обнародовать запись переговоров

Игорь Рабинер — об отличном матче «Зенит» — «Спартак», подпорченном ошибками судей.

Иванов и Кукуян ошиблись. Но не меньше оплошали и Селихов с Дуарте

Для меня золотой матч-2023 стал невольным экспериментом — из-за форс-мажора я в прямом эфире смотрел только второй тайм, не видя, а поначалу даже не зная о судейских перипетиях первого. Посмотрел в итоге уже в записи. И вот что интересно — если бы не прочитал, что предшествовало второму голу «Зенита», по последующей игре даже не догадался бы! Зачастую грубая оплошность арбитров сбивает ритм и меняет нерв матча, заставляя пострадавшую команду постоянно к ним апеллировать, переносить фокус с футбола на обиду. На поле это только мешает.

Нужно отдать «Спартаку» должное — он и с 15-й минуты (после плохого старта) до перерыва был хорош, и во втором тайме довольно быстро прибрал инициативу к рукам. Он отреагировал по-футбольному и как команда провел один из лучших своих матчей в сезоне. Подвели индивидуальные ошибки — прямо в Клаудиньо при 0:0 выбил мяч Александр Селихов, удаление схватил Алексис Дуарте... Когда плошают судьи, все разговоры переключаются на них, особенно в таких горячих матчах, как «Зенит» — «Спартак». Но это не должно снимать ответственности с игроков.

Что же касается происшедших в течение двух минут скандальных эпизодов, то в первом случае — с неназначением явного пенальти за, как теперь говорят, наступ Роберта Ренана на ногу Кейта Бальде — вина стопроцентно лежит на ВАР Сергее Иванове. Главный судья Павел Кукуян отстал от эпизода, видел его с довольно большой дистанции — и углядеть оттуда нарушение было сложно. Через несколько секунд Родригао выбил мяч в аут, и вот в этот момент Иванов должен был сигнализировать Кукуяну об остановке игры для просмотра. Может, он не успел среагировать, может, каким-то образом не посчитал решение главного судьи грубой ошибкой — но делать Иванов этого не стал (кстати, было бы интересно и важно послушать переговоры в этот момент). А Томаш Тавареш быстро ввел мяч, таким образом «заиграв» эпизод.

Сторонникам ходовой версии «Газпром» (а ранее — Гинер, а ранее — «Спартак») все купил" тут ничего объяснять не надо. А остальным укажу на любопытный момент: Бальде, упав после наступа, тут же вскочил и ни одним жестом не показал, что он недоволен решением арбитра. Может, устрой он пантомиму, воздень руки к небу — это и сработало бы, тем более что имело под собой веские основания. Но Кейта повел себя по-спортивному, а это сейчас, видимо, не в почете.

В следующей атаке «Зенита» был толчок Кузяева в спину Зобнина, когда мячом на подходе к финальной трети поля владел Малком. И вот тут уже Кукуян бежал совсем рядом. Но акцентированно показал двумя руками в сторону чужих ворот: продолжить игру!

До гола «Зенит» сделал еще девять пасов, один из которых был прерван спартаковцем, а затем владение вернулось к команде Сергея Семака. То есть отмена мяча из-за нарушения в атаке не соответствовала бы регламенту ВАР — фол случился не в последней фазе. Так что здесь точно претензии не к Иванову. Особенно яростно их предъявлял Гильермо Абаскаль, активными жестами изображая удар локтем в спину его футболиста.

Почему Кукуян не зафиксировал нарушение? Он один из лучших судей страны, и я не верю, что он мог не видеть толчка. Мы вечно рассуждаем о том, что в нашем футболе свистят слишком часто, допуск борьбы очень низок и это обедняет игру. Теоретически он мог руководствоваться этим. Но ведь этот толчок был явным и акцентированным! И если ситуации с Бальде не видел никто, а сам он отреагировал смиренно, то здесь видел и возмутился весь «Спартак»! Видел с разных точек, а Кукуян находился в самой удобной.

Павел Кукуян и Кейта Бальде. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Мне кажется, если Павел дорожит наработанной за последние годы репутацией, он обязан выступить, причем ответить на все неудобные вопросы. А РФС должен обнародовать переговоры в обоих эпизодах.

К тому моменту счет ударов по воротам был 2:8, в створ — 1:3, а угловых — 1:5. Все в пользу «Спартака». И недаром Семак в перерыве выпустит пятого защитника — Дмитрия Чистякова, чтобы Александр Соболев не мог так просто принимать мячи. Он выигрывал почти весь верх, и это поспособствовало в том числе и голу Кейта Бальде: Антон Зиньковский вырезал диагональ справа налево, Соболев кивком головы продлил движение мяча, Квинси Промес прострелил, Бальде, «отклеившись» чуть назад от Ренана, замкнул.

Семак видел: что-то на поле идет не так. Нечасто «Зенит» переходит на игру с тремя центральными защитниками — но тут тренер решил «отзеркалить» соперника, играющего так уже несколько матчей. Не могу сказать, что эта перестановка особенно помогла «Зениту» в игровом плане, но стала показателем: Семак признал, что изменения необходимы.

Но одно дело, если бы это произошло при 1:1, и другое — при 2:1 в их пользу. Хотя совсем не соответствовало ходу игры. Так что в разговорах о том, что ошибки судей могли повлиять на результат, доля истины есть. Другое дело, что сам «Спартак» зацикливаться на негативе в адрес арбитров не стал, что делает красно-белым честь.

Во втором тайме по судейству придраться было не к чему. Полностью согласен с красной карточкой Алексису Дуарте. Он подкатился под Малкома высоко, открытыми шипами, безрассудно, близко даже не в мяч. Все признаки прямого удаления, да еще и опасность нанесения травмы главной звезде чемпионата, на что судьи всегда и во всех странах реагируют особенно остро. Так что в данном случае Иванов, вызвавший Кукуяна к монитору, был прав. Пока парагваец — это защитник-катастрофа. Но, может, подучит языки (он ведь и английского не знал, когда приехал в «Спартак»), обвыкнется в стране, и ситуация наладится. Надо хоть годок потерпеть.

А затем Дмитрий Чистяков в штрафной попал в ногу Кристоферу Мартинсу, а не в мяч. Это пенальти. Снова Кукуян не разглядел эпизод с поля, и снова его верно подозвал Иванов. А Промес сравнял счет.

Павел Кукуян. Федор Успенский, Фото «СЭ»

11-летняя безвыигрышная серия «Спартака» в Санкт-Петербурге продолжилась. Но за такую игру красно-белым не должно быть стыдно

«Зенит» дома у «Спартака» в последнее десятилетие либо уверенно выигрывал, либо матч завершался нулевой ничьей. «Спартак» не побеждал сине-бело-голубых в гостях с мая 2012 года, когда сделал это с абсурдным удалением Эммануэля Эменике, главным тренером Валерием Карпиным, капитаном Артемом Дзюбой (какое сочетание, а?) и решающим голом Рафаэла Кариоки. А петербуржцев возглавлял нынешний чемпион Италии Лучано Спаллетти. Как давно это было!

Та победа помогла красно-белым занять второе место, попасть в Лигу чемпионов и испортить «Зениту» празднование уже оформленного ранее чемпионства. Ее помнят до сих пор.

Весенняя форма «Спартака», отсутствие из-за дисквалификации «хребтовых» игроков — капитана Георгия Джикии и полузащитника/защитника Руслана Литвинова — вызывали сомнения, что история повторится. Но что-то мне подсказывало, что команда Абаскаля не позволит хозяевам, по крайней мере триумфально и легко, отпраздновать чемпионство. Ведь «Спартак» взрывается, когда от него этого меньше всего ждут!

После удаления Дуарте я подумал не только о том, что до этого большой кусок второго тайма «Спартак» играл инициативнее, но и что в 2012-м на «Петровском» у спартаковцев заспорилось как раз при 1:2 и после удаления Эменике...

Так и здесь реакция «Спартака» на красную карточку стала образцовой. А Промес нашел достойный момент, чтобы с 86-м голом в РПЛ опередить Вагнера Лав и Азмуна и стать номером один по числу голов легионеров, а также чтобы догнать Егора Титова как лучший снайпер «Спартака» в чемпионатах России. Для Квинси, наконец набравшего форму после травмы, это был хороший матч — можно вспомнить и голевую передачу на Бальде, и отличный разрезающий пас на него же, когда не назначили пенальти.

Опередивший его в последнее время в списке бомбардиров Малком не забил, но поучаствовал во второй и третьей голевых атаках. Сыграл, в общем, не на свой возможный рекорд (до Олега Веретенникова, напомню, осталось три мяча), а на команду. Но лучшим у «Зенита» был постепенно возвращающий кондиции прошлого сезона Клаудиньо. Сперва — гол после прессинга Селихова, пусть во многом и шальной. Затем — голевая передача Андрею Мостовому, забившему «Спартаку» уже в четвертом матче подряд. Такое прежде удавалось только Александру Кержакову и Артему Дзюбе.

У Селихова непростая весна — достаточно вспомнить дерби с «Динамо». Причем, как мы видим, он ошибается в статусных матчах. Хорошо, что его поддержала команда (отлично, например, высказался Соболев, заявив, что ошибается в десять раз чаще), но тут важно то, как голкипер отреагирует на оплошность. И речь даже не только и не столько о матче следующего тура с «Химками», но больше — о грядущем дерби с ЦСКА. Почти уверен, что Абаскаль поставит именно его, а дальше уже все зависит от Селихова.

Гол Ивана Сергеева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Триумф Сергеева

У этого матча был драматичный сюжет, соответствовавший его статусу. Не успел «Спартак» после гола Промеса толком порадоваться, что не даст-таки «Зениту» отметить чемпионство, — как хороший, трудовой победный гол забил Иван Сергеев. Всегда, выходя на замены, постепенно поднявшийся из низших дивизионов в элиту форвард доказывает свою пользу. И вчера он обратился к таким же парням из низших лиг, каким недавно был сам: «Терпение, работа, главное — не звездиться. Продолжайте работать, не опускайте руки. Хочу сказать это всем ребятам, которые сейчас во второй-первой лиге!»

Сергеев знает, о чем говорит. Три года назад он побил рекорд результативности ФНЛ в «Крыльях», а до этого два года «пылил» там же за «Торпедо». До того были «Строгино» и «Тамбов», а дебют в премьер-лиге у него состоялся в 26 лет. Глядя на судьбы Владимира Сычевого (об удаленном вчера с поля и не забившем пока ни одного мяча в чемпионате за «Крылья» Писарском пока такого сказать не могу) и еще одного торпедовца Ильи Стефановича, понимаешь, насколько Сергеев прав. Тем более в нынешней РПЛ, падение уровня которой дало шанс футболистам, изначально не котировавшимся как грандиозные таланты.

Недавно Иван сделал дубль, выйдя на замену при 0:0 с «Уралом». Теперь появился на поле вместе с Густаво Мантуаном сразу после пенальти, с которого Квинси Промес сравнял счет. А дальше был хороший заброс Вильмара Барриоса, прострел Мантуана и замыкание Сергеева из-под Даниила Хлусевича в одно касание. Хорошо, что хоть тут в судейском плане не было ничего спорного. А то, случись какая-то ошибка и в победном голе при 2:2, даже страшно представить, что началось бы.

И ведь даже нельзя сказать, что скамейка «Зенита» намного (и вообще) длиннее и сильнее спартаковской. Но вот сработала в данном случае эффективнее и моментально. Никто из тех, кто вышел на замену у «Спартака», на игру не повлиял, двум зенитовцам же хватило для этого пары минут. Правда, Чистяков, заработавший пенальти, тоже из числа джокеров — так что прилетело в обе стороны. И это еще спартаковские болельщики могут вздохнуть с облегчением, что не сказал своего слова Зелимхан Бакаев...

Работа Семака — гарантия от внутреннего взрыва

Пятое чемпионство «Зенита» и Семака подряд получилось абсолютно бесспорным. Ни на одном отрезке сезона, даже позволяя «Спартаку» или «Ростову» чуть к себе приблизиться, клуб из Санкт-Петербурга не терял уверенного контроля над ситуацией — и вот оформил очередное золото за пять туров до конца. Да еще и с шиком — дома против красно-белых, при почти 50 тысячах зрителей в нынешнюю малопосещаемую пору, с таким сюжетом.

Дождались в городе на Неве, наконец, чудес от Малкома, которого для того и покупали из «Барселоны», но долго у него не шло. Уедет ли этим летом? Останется? Одна из главных интриг межсезонья. Пока не было возможности понять, стал ли «Зенит» малкомозависимым. Не уверен — ведь год назад первой скрипкой был Клаудиньо, а отошел он на второй план — и примой стал его соотечественник.

Бразильцев, с российским паспортом или без, в составе уже больше, чем россиян (вчера — пять в основе, два на замену, тогда как игроков, родившихся в России, — три и три соответственно), и бразильцы эти — качественные. То Вендел блеснет, то опять, как вчера, Клаудиньо о себе напомнит, причем каким-то небразильским образом: поди еще сбегай в этот, казалось, заведомо безнадежный прессинг — ведь сколько у Селихова было времени, чтобы выбить мяч! Дуглас Сантос — вообще чуть ли не главный авторитет в команде, Мантуан, едва приехав, засадил победный мяч-красавец ЦСКА, а вчера отметился решающей голевой... «Зенит» (Рио-де-Жанейро), как сформулировал Артем Дзюба.

Другим болельщикам такое положение дел скучно? Да. Происходящее их раздражает? Безусловно, как и любая «монархия» в любом чемпионате. Но так же, как сейчас те же спартачи злятся доминированию «Зенита», в 90-е годы, допустим, фанаты ЦСКА бесились от превосходства самих красно-белых. А в середине нулевых (правда, без такой серии, а лишь три золота из четырех) — ЦСКА.

Им важно понимать: рано или поздно все заканчивается. Завершится и эра «Зенита». Не знаю уж, отъездом ли ключевых игроков вроде Малкома в Европу или еще чем. В 2012-м, когда после двух чемпионств команды Лучано Спаллетти еще и Халка с Витселем прикупили, казалось, произойдет то, что случилось сейчас. Однако «Зенит» взорвало изнутри.

Работа Семака, уравновешенного и умеющего балансировать ситуацию как на поле, так и вне его, кажется мне гарантией от этого внутреннего взрыва. Недаром он столько лет был капитаном почти всех команд, в которых играл, и как никто понимает, чем дышит коллектив. Ему не нужно быть на первом плане и бросаться звонкими фразами — по речам он как раз один из самых предсказуемых тренеров РПЛ. Но его эта банальность, уверен, не просто не тяготит, а радует. Ведь она идет параллельно с одной золотой медалью его команды за другой.