Матч «Динамо» со «Спартаком» снова судит Иванов. В ноябре он зафиксировал ничью

Определены арбитры и инспекторы игр 22-го тура Тинькофф чемпионата России

Полностью список назначений выглядит так:

«Химки» — «Ростов» — Сергей Лапочкин, Андрей Болотенков, Антон Кобзев, резервный Сергей Чебан, ВАР Иван Сиденков, АВАР Александр Богданов, инспектор Александр Гончар.



«Урал» — «Ротор» — Михаил Вилков, Алексей Лунев, Алексей Ширяев, резервный Лаша Верулидзе, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Игорь Синер.



«Арсенал» — ЦСКА — Владислав Безбородов, Роман Усачев, Алексей Стипиди, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Василий Казарцев, АВАР Денис Березнов, инспектор Юрий Чеботарев.



«Зенит» — «Ахмат» — Виталий Мешков, Арам Петросян, Владислав Назаров, резервный Ян Бобровский, ВАР Павел Кукуян, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Эдуард Малый.



«Динамо» — «Спартак» — Сергей Иванов, Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин, резервный Алексей Сухой, ВАР Сергей Карасев, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Николай Иванов.



«Уфа» — «Рубин» — Игорь Панин, Андрей Веретешкин, Александр Богданов, резервный Артем Чистяков, ВАР Станислав Васильев, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Французов.



«Тамбов» — «Краснодар» — Павел Шадыханов, Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров, резервный Антон Фролов, ВАР Кирилл Левников, АВАР Егор Болховитин, инспектор Юрий Баскаков.



«Локомотив» — «Сочи» — Алексей Матюнин, Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов, резервный Артур Федоров, ВАР Алексей Амелин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Геннадий Куличенков.

Сергей Иванов во второй раз в этом чемпионате будет работать в роли арбитра на игре динамовцев со спартаковцами. 21 ноября в матче 15-го тура они сыграли вничью (1:1). На 39-й минуте Иванов правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых после столкновения Павла Маслова с Николой Моро.

Алексей Матюнин 4 июля прошлого года судил матч предыдущего чемпионата «Локомотив» — «Сочи» (0:0). Из-за офсайдов тогда отменялись голы Эдера и Тимура Сулейманова, а с помощью видеоассистентов в ворота гостей был назначен 11-метровый удар, не реализованный Алексеем Миранчуком.

Возвращается к работе в премьер-лиге ассистент Владислав Назаров. В последний раз он судил игру РПЛ 15 июля 2020-го — «Спартак» — «Ахмат» (3:0). В первом тайме он зафиксировал положение «вне игры» у спартаковца Самюэля Жиго, в результате был отменен гол Эсекиэля Понсе. Режиссер телетрансляции показал крупным планом Назарова, когда тот отреагировал на решение видеоарбитров. В кадр попал его жест — Владислав сделал небольшое движение левой рукой, выразив удовлетворение, проявил эмоции, когда стало понятно, что он вынес верный вердикт. Такой жест сочли неэтичным — Назаров перестал получать назначения.

По-прежнему отсутствует Владимир Москалев, который неудачно провел в качестве видеоассистента кубковую игру «Зенит» — «Арсенал» (1:2). Дебютирует в премьер-лиге 34-летний москвич Павел Шадыханов. Ранее его назначали только видеоарбитром.