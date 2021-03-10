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Судейство

Матч «Динамо» со «Спартаком» снова судит Иванов. В ноябре он зафиксировал ничью

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 20:20
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Определены арбитры и инспекторы игр 22-го тура Тинькофф чемпионата России

Полностью список назначений выглядит так:

«Химки» — «Ростов» — Сергей Лапочкин, Андрей Болотенков, Антон Кобзев, резервный Сергей Чебан, ВАР Иван Сиденков, АВАР Александр Богданов, инспектор Александр Гончар.

«Урал» — «Ротор» — Михаил Вилков, Алексей Лунев, Алексей Ширяев, резервный Лаша Верулидзе, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Игорь Синер.

«Арсенал» — ЦСКА — Владислав Безбородов, Роман Усачев, Алексей Стипиди, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Василий Казарцев, АВАР Денис Березнов, инспектор Юрий Чеботарев.

«Зенит» — «Ахмат» — Виталий Мешков, Арам Петросян, Владислав Назаров, резервный Ян Бобровский, ВАР Павел Кукуян, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Эдуард Малый.

«Динамо» — «Спартак» — Сергей Иванов, Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин, резервный Алексей Сухой, ВАР Сергей Карасев, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Николай Иванов.

«Уфа» — «Рубин» — Игорь Панин, Андрей Веретешкин, Александр Богданов, резервный Артем Чистяков, ВАР Станислав Васильев, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Французов.

«Тамбов» — «Краснодар» — Павел Шадыханов, Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров, резервный Антон Фролов, ВАР Кирилл Левников, АВАР Егор Болховитин, инспектор Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Сочи» — Алексей Матюнин, Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов, резервный Артур Федоров, ВАР Алексей Амелин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Геннадий Куличенков.

Сергей Иванов во второй раз в этом чемпионате будет работать в роли арбитра на игре динамовцев со спартаковцами. 21 ноября в матче 15-го тура они сыграли вничью (1:1). На 39-й минуте Иванов правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых после столкновения Павла Маслова с Николой Моро.

Алексей Матюнин 4 июля прошлого года судил матч предыдущего чемпионата «Локомотив» — «Сочи» (0:0). Из-за офсайдов тогда отменялись голы Эдера и Тимура Сулейманова, а с помощью видеоассистентов в ворота гостей был назначен 11-метровый удар, не реализованный Алексеем Миранчуком.

15&nbsp;июля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; - 3:0.Еще один арбитр наказан из-за «Спартака»

Возвращается к работе в премьер-лиге ассистент Владислав Назаров. В последний раз он судил игру РПЛ 15 июля 2020-го — «Спартак» — «Ахмат» (3:0). В первом тайме он зафиксировал положение «вне игры» у спартаковца Самюэля Жиго, в результате был отменен гол Эсекиэля Понсе. Режиссер телетрансляции показал крупным планом Назарова, когда тот отреагировал на решение видеоарбитров. В кадр попал его жест — Владислав сделал небольшое движение левой рукой, выразив удовлетворение, проявил эмоции, когда стало понятно, что он вынес верный вердикт. Такой жест сочли неэтичным — Назаров перестал получать назначения.

По-прежнему отсутствует Владимир Москалев, который неудачно провел в качестве видеоассистента кубковую игру «Зенит» — «Арсенал» (1:2). Дебютирует в премьер-лиге 34-летний москвич Павел Шадыханов. Ранее его назначали только видеоарбитром.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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