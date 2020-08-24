Еще один арбитр наказан из-за «Спартака»

Больше месяца остается без работы 41-летний ассистент судьи Владислав Назаров из Невиномысска. Последний матч, который он обслуживал, — «Спартак» — «Ахмат» (3:0). Это игра 29-го тура прошлого чемпионата, состоявшаяся 15 июля.

В первом тайме той встречи в кадр попал жест Назарова на 31-й минуте — в тот момент, когда стало понятно, что он вынес верное решение. Тогда ассистент зафиксировал положение «вне игры» у спартаковца Самюэля Жиго в эпизоде, когда забил гол Эсекиэль Понсе.

Ситуация получилась сложной, реакция помощника судьи понятна. Но арбитрам не следует так проявлять эмоции, хотя случай Назарова не единственный. Помню, что год назад примерно в это же время рассылал знакомым рефери видео с похожим жестом одного из западноевропейских ассистентов. Это не значит, что действия Назарова правильные, но ничего преступного в них нет.

Однако ему перестали давать назначения. Он не работал ни в 30-м туре, ни в одном из четырех туров этого чемпионата. И не будет работать в 5-м туре. При этом у него нет игр и в первом дивизионе.

Похоже, он отстранен от работы — как Василий Казарцев и Алексей Еськов.(Александр Бобров)