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Еще один арбитр наказан из-за «Спартака»

11:06
15 июля. Москва. «Спартак» — «Ахмат» - 3:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 июля. Москва. «Спартак» — «Ахмат» - 3:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Больше месяца остается без работы 41-летний ассистент судьи Владислав Назаров из Невиномысска. Последний матч, который он обслуживал, — «Спартак» — «Ахмат» (3:0). Это игра 29-го тура прошлого чемпионата, состоявшаяся 15 июля.

В первом тайме той встречи в кадр попал жест Назарова на 31-й минуте — в тот момент, когда стало понятно, что он вынес верное решение. Тогда ассистент зафиксировал положение «вне игры» у спартаковца Самюэля Жиго в эпизоде, когда забил гол Эсекиэль Понсе.

Владислав Назаров.Судья поднял кулак вверх, когда видеоарбитры сообщили об отмене гола «Спартака»

Ситуация получилась сложной, реакция помощника судьи понятна. Но арбитрам не следует так проявлять эмоции, хотя случай Назарова не единственный. Помню, что год назад примерно в это же время рассылал знакомым рефери видео с похожим жестом одного из западноевропейских ассистентов. Это не значит, что действия Назарова правильные, но ничего преступного в них нет.
Однако ему перестали давать назначения. Он не работал ни в 30-м туре, ни в одном из четырех туров этого чемпионата. И не будет работать в 5-м туре. При этом у него нет игр и в первом дивизионе.

Похоже, он отстранен от работы — как Василий Казарцев и Алексей Еськов.(Александр Бобров)

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