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«Спартак» — «Динамо»: почему не назначен пенальти в ворота красно-белых?

21:27
21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо». 21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо». 21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо».
21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо».
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На 39-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (1:1) правильно поступил арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота спартаковцев. В том моменте в штрафной площади красно-белых произошло столкновение Николы Моро с Павлом Масловым. Динамовец упал на газон, подняв обе руки, и всем видом показывал, что действия соперника заслуживают наказания 11-метровым ударом.

Но судья внимательно следил за тем, что происходило перед ним, и жестом показал, что игру нужно продолжать: Маслов не фолил, столкновение игровое. С решением Иванова согласились видеоассистенты Павел Шадыханов и Валерий Данченко. (Александр Бобров)

Спартак — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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