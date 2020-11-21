«Спартак» — «Динамо»: почему не назначен пенальти в ворота красно-белых?
На 39-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (1:1) правильно поступил арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в ворота спартаковцев. В том моменте в штрафной площади красно-белых произошло столкновение Николы Моро с Павлом Масловым. Динамовец упал на газон, подняв обе руки, и всем видом показывал, что действия соперника заслуживают наказания 11-метровым ударом.
Но судья внимательно следил за тем, что происходило перед ним, и жестом показал, что игру нужно продолжать: Маслов не фолил, столкновение игровое. С решением Иванова согласились видеоассистенты Павел Шадыханов и Валерий Данченко. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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