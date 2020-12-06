Послематчевая пресс-конференция главных тренеров после матча «Динамо» — «Арсенал» (1:0)

— Была сложная игра против хорошей команды, — сказал главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. — В первом тайме мы много теряли простых мячей, неправильно располагались на поле. Не было уверенности в собственных силах. В перерыве внесли изменения по организации атак, которые команда очень здорово приняла и воплотила в жизнь. Шансов во втором тайме сопернику не дали, заслуженно взяли три очка. Замечу, что победа не из-за того, что я снова в черной куртке (единственное поражение во главе бело-голубых Шварц потерпел, надев пальто. — Прим. К.А.), а из-за игры команды. Она заслуживает комплиментов.

— Что именно сказали в перерыве?

— Это было внутреннее обсуждение. Поменяли позиции футболистов, что позволяло выходить из обороны, развивать атаки. Я доволен тем, как мы действовали после перерыва. Это последняя домашняя встреча в году — хотели подарить болельщикам победу. Рады, что удалось отблагодарить фанатов за шикарную поддержку, которую постоянно чувствуем.

— На «ВТБ Арене» у вас только победы — три из трех.

— Я с первых секунд своего дебютного матча с «Сочи» почувствовал здесь особую атмосферу, хотя полные трибуны сейчас и нельзя собирать. Наша цель — радовать всех, кто приходит на стадион.

— Впереди выезды к «Зениту» и «Сочи». Чего ждете?

— Сейчас займемся подготовкой. Будем стремиться показать ту же философию футбола, которую всегда стараемся претворить в жизнь. У нас был уже серьезный матч на чужом стадионе со «Спартаком», теперь станем готовиться к «Зениту».

— Сегодня правый защитник Варела расположился слева. Почему сделали такой выбор?

— Мы были довольны его игрой и на правом фланге, а в тренировочном процессе попробовали слева (у «Динамо» травмировался Скопинцев. — Прим. К.А.). У него здорово получалось. Паршивлюк тоже важен для нас, поэтому он появился справа, а Варела — слева. Рады, что не пропустили. Со счетом 1:0 тоже приятно побеждать.

— Почему Нжи вышел только в концовке?

— После травмы он только вернулся в строй, тренировался всего два дня, поэтому не готов играть с первых минут.

Дмитрий Парфенов, главный тренер «Арсенала»:

— Обидно, когда не выигрываешь при достаточно качественной игре, моментах. Первый тайм провели хорошо, потом нелепость — пропущенный гол. Но это не должно влиять на концентрацию. Настроение после перерыва было не очень, поэтому второй тайм начали неудачно. Затем вернулись в игру, возможности создавали, выглядели неплохо. В целом по матчу: случились и не очень хорошие отрезки, но в остальном смотрелись прилично. А по отдаче вообще вопросов нет. Наш ресурс — избегать нелепых ошибок. Но я вижу, что команда переживает, старается, играет в футбол. Уверен, что справимся со сложной турнирной ситуацией.

— Луценко вышел на пять минут в концовке после длительной паузы. На большее пока не готов?

— Рассчитывали, что он будет создавать давление. У Жени есть голевое чутье. Конечно, пока выпускали его авансом, еще не слишком готов, но важно, что Луценко уже есть в раздевалке, роль этого нападающего в команде велика. При этом риска здоровью не существовало, иначе не выпускали бы.

— Арбитр Казарцев давал бороться. Вам нравится такая манера судейства?

— Нормальная мужская борьба за результат. Я доволен своими ребятами. Но моменты надо реализовывать.

— Команда находится в зоне стыковых матчей. Насколько это давит?

— Пока есть матчи впереди — все можно исправить. Я вижу шаг вперед у коллектива. Радует возвращение большой группы травмированных. Будем стараться в любой игре набирать очки. Каждый матч — как финал.