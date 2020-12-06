Гол Фомина вернул «Динамо» на четвертое место. Шварц обыграл Парфенова

Бело-голубые впервые за три года обыграли «Арсенал» — 1:0

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур

«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (1:0)

Гол: Фомин, 45.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Ордец, Варела, Евгеньев, Фомин (Нойштедтер, 86), Терехов (Тюкавин, 46), Грулев (Комличенко, 86), Моро, Шиманьски, Лесовой (Нжи, 77).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Костадинов, Пантелеев (Бурлак, 58), Ломовицкий, Чаушич, Кадири (Ткачев, 72), К.Кангва (Горбатенко, 58), Панченко (Луценко, 88).

Предупреждения: Ордец, 72. Довбня, 78. Тюкавин, 83.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Богданов (Верея).

ВАР: Панин (Дмитров). Петросян (Бронницы).

6 декабря. Москва. Стадион «Динамо».

«Арсенал» в последние два с половиной года стал неудобным соперником для «Динамо»: сначала три ничьих, за которыми последовали две победы туляков.

Теперь, правда, бело-голубые подходили к встрече в статусе явного фаворита: команда Сандро Шварца шла на пятом месте, а Дмитрия Парфенова — на тринадцатом, в зоне стыков. Но в первом тайме мало что напоминало о столь существенной разнице между клубами. Напротив, «оружейники» долгое время выглядели острее. А в какой-то момент вообще так заперли хозяев на их половине поля, что на трибунах вспомнили об «оле» «Барселоны». Жаль, никто не посчитал, сколько подряд передач сделали гости, — вышел бы приличный показатель.

Шунину пришлось потрудиться, чтобы справиться ударами Ломовицкого и Кангва. Голкиперу, к слову, по случаю ста «сухих» матчей в карьере болельщики посвятили баннер: «Твоя ладонь превратилась в кулак, ты с гордостью несешь наш флаг».

Баннер в честь Антона Шунина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Неплохой момент был и у Панченко. Экс-динамовец мог насолить бывшей команде — на мгновение опередил защитника, но в борьбе направить мяч в створ не сумел.

В составе бело-голубых оказался свой «бывший» — Лесовой, который начинал сезон в составе «Арсенала» и в первом круге даже сделал дубль в ворота «Динамо». Теперь Даниил по другую сторону баррикад — Рассказову пришлось с ним крайне непросто. Лесовой и нанес первый опасный удар хозяев — рядом со штангой.

Это произошло в середине тайма, который в целом вполне мог остаться за «Аресналом», если бы не последние пять минут. Концовка все перевернула. Сначала Грулев ушел в штрафной от опеки, Шамов спас команду, но Терехов должен был добивать в пустые ворота — от бедра мяч полетел мимо ворот.

А на 45-й минуте быстрая атака стала голевой. Шиманьски отдал на Лесового, после его удара мяч срикошетил от центральных защитников Довбни и Кадири, отскочил к Фомину, который в ближнем бою переиграл Шамова. Мяч от штанги медленно, но все же закатился за линию ворот — голкипер не успел его оттуда выгрести.

Вообще, для «Арсенала» тайм получился типичным. Сколько раз в этом сезоне мы уже наблюдали, что команда уверенно комбинирует, не уступает территориально, создает моменты, а потом соперник довольно легко прошивает оборону, забивая голы.

Если счет до перерыва Шварца устроил, то футбол динамовцев — вряд ли. В перерыве вместо Терехова вышел в атаку 18-летний Тюкавин. И первые десять минут хозяева не выпускали соперника с его половины. Этот отрезок венчал супермомент у Лесового — полузащитник добивал после удара Фомина. Из центра штрафной оставалось только исполнить, но мяч сошел с подъема и полетел выше ворот.

Дальше события переместились в центр поля. Моментов не возникало ни у одних, ни у других. Впрочем, чем меньше оставалось до финального свистка, тем серьезнее наседали гости. А на концовку Парфенов бросил в бой даже Луценко — еще одного экс-динамовца. Форвард из-за травмы пропустил два с половиной месяца.

Но и его усилий не хватило для того, чтобы создать по-настоящему реальную угрозу, не говоря уж о том, чтобы сравнять счет.

Непростая минимальная победа позволила «Динамо» вернуться на четвертую строчку в таблице.