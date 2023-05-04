«Зенит» поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»

Пресс-служба «Зенита» поздравила главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти, который ранее тренировал петербуржцев, с победой в чемпионате Италии.

«Grande Mister! Лучано Спаллетти — чемпион Италии! Впервые в карьере! Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто!», — написала пресс-служба петербуржцев в клубном Telegram-канале.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 годы.