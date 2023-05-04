Президент «Атлетико Тальерес» рассказал об интересе из России к хавбеку Гарро

Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси рассказал об интересе к полузащитнику Родриго Гарро из России. Ранее сообщалось, что заполучить игрока хочет «Спартак».

«Есть две команды, которые заинтересованы в Гарро. Одна из России и одна из Германии. Больше ничего не могу сказать. Сейчас мы сосредоточены только на результатах команды! Еще будет время для принятия решений», — цитирует Фасси Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Гарро провел за «Атлетико» 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.