Семин: «Думаю, что в ближайшее время Слуцкий снова возобновит свою тренерскую карьеру»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Леонид Слуцкий в ближайшее время возобновит тренерскую карьеру.

«Он однозначно талантливый человек. Он добился успехов с ЦСКА за счет своей эксклюзивной манеры поведения. Он хорошо знает свою профессию, поработал в качественных командах за границей, приобрел там колоссальный опыт, который обязательно пригодится ему. Думаю, что в ближайшее время он снова возобновит свою тренерскую карьеру. Он понимает все аспекты взаимоотношений между тренером и игроком, поэтому футболисты, которые работали под его началом, сейчас проявляют себя на высшем уровне», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Семина.

Ранее Слуцкий тренировал ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Халл Сити», «Витесс», «Рубин» и сборную России.