Алейшо: Марио Фернандес не сыграет за «Зенит» в этом году

Защитник «Зенита» Марио Фернандес больше не сыграет в этом году, сообщил журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Фернандес травмировался в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ. Его заменили уже на 9-й минуте встречи.

Ранее о состоянии здоровья Фернандеса высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.