Игнатов — о словах руководителей «Факела» о поле в Воронеже: «Если бы мы выиграли, таких разговоров бы не было»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в комментарии для «СЭ» высказался о качестве поля на стадионе в Воронеже.

– Было ли поле в Воронеже худшим, на котором ты играл?

– «Факел» в 2019 году – было так же.

– Как реагировал на слова руководителя воронежского клуба, который сказал, что поле для всех равное? Даже камень в сторону Абаскаля за это бросил.

– Такие разговоры всегда были. Кому-то поле нравится, кому-то нет. Если бы мы выиграли, таких разговоров бы не было. Да, поле, хоть и не самого лучшего качества, но одинаковое для всех. Просто, может, они были лучше к нему готовы.

– На хорошем поле «Спартак» бы обыграл «Факел»?

– А это мы уже не узнаем. Поле было, какое было, – сказал Игнатов «СЭ»

После матча против «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2) Гильермо Абаскаль раскритиковал качество поля в Воронеже: «В таких условиях играть трудно. Очевидно, что к таким матчам невозможно подготовиться. ... При таком состоянии поля, наверное, «Факел» – лучшая команда в чемпионате».

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил Абаскалю: «Спартаку» надо искать проблемы в себе. Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична».

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2).