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Сегодня, 11:51

Игнатов — о словах руководителей «Факела» о поле в Воронеже: «Если бы мы выиграли, таких разговоров бы не было»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в комментарии для «СЭ» высказался о качестве поля на стадионе в Воронеже.

– Было ли поле в Воронеже худшим, на котором ты играл?

– «Факел» в 2019 году – было так же.

– Как реагировал на слова руководителя воронежского клуба, который сказал, что поле для всех равное? Даже камень в сторону Абаскаля за это бросил.

– Такие разговоры всегда были. Кому-то поле нравится, кому-то нет. Если бы мы выиграли, таких разговоров бы не было. Да, поле, хоть и не самого лучшего качества, но одинаковое для всех. Просто, может, они были лучше к нему готовы.

– На хорошем поле «Спартак» бы обыграл «Факел»?

– А это мы уже не узнаем. Поле было, какое было, – сказал Игнатов «СЭ»

После матча против «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2) Гильермо Абаскаль раскритиковал качество поля в Воронеже: «В таких условиях играть трудно. Очевидно, что к таким матчам невозможно подготовиться. ... При таком состоянии поля, наверное, «Факел» – лучшая команда в чемпионате».

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил Абаскалю: «Спартаку» надо искать проблемы в себе. Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична».

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2).

Михаил Игнатов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
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