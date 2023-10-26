Карасев и Иванов серьезно ошиблись, но снова судят. Левников в четвертый раз назначен на матч ЦСКА
Департамент судейства РФС объявил судей, которые будут работать на матчах 13-го тура чемпионата России. Очередные назначения получили несколько рефери, допустившие серьезные ошибки в играх 12-го тура.
Сергей Карасев во встрече «Оренбург» — «Факел» (1:2) не удалил футболиста гостей Евгения Маркова. Наказан только ВАР Артур Федоров. Карасев ошибся и в 11-м туре, когда судил игру «Урал» — «Локомотив» (2:2) и назначил пенальти в пользу хозяев, решив, что Наир Тикнизян сыграл рукой.
Сергей Иванов в матче «Локомотив» — «Динамо» (0:0) не удалил футболиста бело-голубых Роберто Фернандеса. Наказаны только видеоассистенты Виталий Мешков и Роман Галимов.
Павел Кукуян в игре «Рубин» — ЦСКА (0:0) дважды не вынес второе предупреждение казанскому нападающему Мирлинду Даку и не удалил его.
По странному стечению обстоятельств Кирилл Левников четвертый раз в этом чемпионате получил назначение на матч с участием ЦСКА в качестве судьи. Всего у него восемь игр.
Полный список назначений выглядит так:
«Рубин» — «Балтика» — судья Ян Бобровский, ассистенты Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин, резервный Иван Сараев, видеоарбитр (ВАР) Павел Шадыханов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Дмитрий Сафьян, инспектор Александр Гончар;
«Факел» — «Спартак» — судья Владислав Безбородов, ассистенты Егор Болховитин, Адлан Хатуев, резервный Ранэль Зияков, ВАР Андрей Фисенко, АВАР Денис Березнов, инспектор Вячеслав Харламов;
«Ростов» — «Локомотив» — судья Алексей Сухой, ассистенты Арам Петросян, Сергей Каруненко, резервный Олег Соколов, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Роман Сафьян, инспектор Александр Гвардис;
«Крылья Советов» — «Оренбург» — судья Рафаэль Шафеев, ассистенты Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов, резервный Юрий Карпов, ВАР Павел Кукуян, АВАР Вера Опейкина, инспектор Андрей Бутенко;
«Зенит» — «Ахмат» — судья Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин, Игорь Демешко, резервный Иван Абросимов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Николай Еремин, инспектор Олег Соколов;
«Пари НН» — «Сочи» — судья Сергей Цыганок, ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Сергей Иванов, АВАР Варанцо Петросян, инспектор Алексей Резников;
«Динамо» — «Урал» — судья Сергей Чебан, ассистенты Александр Богданов, Максим Ковалев, резервный судь Евгений Буланов, ВАР Артем Любимов, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Мацюра;
ЦСКА — «Краснодар» — судья Кирилл Левников, ассистенты Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин, резервный Антон Фролов, ВАР Владимир Москалев, АВАР Алексей Лунев, инспектор Алексей Тюмин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1