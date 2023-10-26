Карасев и Иванов серьезно ошиблись, но снова судят. Левников в четвертый раз назначен на матч ЦСКА

Департамент судейства РФС объявил судей, которые будут работать на матчах 13-го тура чемпионата России. Очередные назначения получили несколько рефери, допустившие серьезные ошибки в играх 12-го тура.

Сергей Карасев во встрече «Оренбург» — «Факел» (1:2) не удалил футболиста гостей Евгения Маркова. Наказан только ВАР Артур Федоров. Карасев ошибся и в 11-м туре, когда судил игру «Урал» — «Локомотив» (2:2) и назначил пенальти в пользу хозяев, решив, что Наир Тикнизян сыграл рукой.

Сергей Иванов в матче «Локомотив» — «Динамо» (0:0) не удалил футболиста бело-голубых Роберто Фернандеса. Наказаны только видеоассистенты Виталий Мешков и Роман Галимов.

Павел Кукуян в игре «Рубин» — ЦСКА (0:0) дважды не вынес второе предупреждение казанскому нападающему Мирлинду Даку и не удалил его.

По странному стечению обстоятельств Кирилл Левников четвертый раз в этом чемпионате получил назначение на матч с участием ЦСКА в качестве судьи. Всего у него восемь игр.

Полный список назначений выглядит так:

«Рубин» — «Балтика» — судья Ян Бобровский, ассистенты Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин, резервный Иван Сараев, видеоарбитр (ВАР) Павел Шадыханов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Дмитрий Сафьян, инспектор Александр Гончар;

«Факел» — «Спартак» — судья Владислав Безбородов, ассистенты Егор Болховитин, Адлан Хатуев, резервный Ранэль Зияков, ВАР Андрей Фисенко, АВАР Денис Березнов, инспектор Вячеслав Харламов;

«Ростов» — «Локомотив» — судья Алексей Сухой, ассистенты Арам Петросян, Сергей Каруненко, резервный Олег Соколов, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Роман Сафьян, инспектор Александр Гвардис;

«Крылья Советов» — «Оренбург» — судья Рафаэль Шафеев, ассистенты Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов, резервный Юрий Карпов, ВАР Павел Кукуян, АВАР Вера Опейкина, инспектор Андрей Бутенко;

«Зенит» — «Ахмат» — судья Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин, Игорь Демешко, резервный Иван Абросимов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Николай Еремин, инспектор Олег Соколов;

«Пари НН» — «Сочи» — судья Сергей Цыганок, ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Сергей Иванов, АВАР Варанцо Петросян, инспектор Алексей Резников;

«Динамо» — «Урал» — судья Сергей Чебан, ассистенты Александр Богданов, Максим Ковалев, резервный судь Евгений Буланов, ВАР Артем Любимов, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Мацюра;

ЦСКА — «Краснодар» — судья Кирилл Левников, ассистенты Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин, резервный Антон Фролов, ВАР Владимир Москалев, АВАР Алексей Лунев, инспектор Алексей Тюмин.