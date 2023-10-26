Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

26 октября, 17:02

Карасев и Иванов серьезно ошиблись, но снова судят. Левников в четвертый раз назначен на матч ЦСКА

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Судья Кирилл Левников.
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Департамент судейства РФС объявил судей, которые будут работать на матчах 13-го тура чемпионата России. Очередные назначения получили несколько рефери, допустившие серьезные ошибки в играх 12-го тура.

Сергей Карасев во встрече «Оренбург» — «Факел» (1:2) не удалил футболиста гостей Евгения Маркова. Наказан только ВАР Артур Федоров. Карасев ошибся и в 11-м туре, когда судил игру «Урал» — «Локомотив» (2:2) и назначил пенальти в пользу хозяев, решив, что Наир Тикнизян сыграл рукой.

Сергей Иванов в матче «Локомотив» — «Динамо» (0:0) не удалил футболиста бело-голубых Роберто Фернандеса. Наказаны только видеоассистенты Виталий Мешков и Роман Галимов.

Павел Кукуян в игре «Рубин» — ЦСКА (0:0) дважды не вынес второе предупреждение казанскому нападающему Мирлинду Даку и не удалил его.

По странному стечению обстоятельств Кирилл Левников четвертый раз в этом чемпионате получил назначение на матч с участием ЦСКА в качестве судьи. Всего у него восемь игр.

Полный список назначений выглядит так:

«Рубин» — «Балтика» — судья Ян Бобровский, ассистенты Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин, резервный Иван Сараев, видеоарбитр (ВАР) Павел Шадыханов, ассистент видеоарбитра (АВАР) Дмитрий Сафьян, инспектор Александр Гончар;

«Факел» — «Спартак» — судья Владислав Безбородов, ассистенты Егор Болховитин, Адлан Хатуев, резервный Ранэль Зияков, ВАР Андрей Фисенко, АВАР Денис Березнов, инспектор Вячеслав Харламов;

«Ростов» — «Локомотив» — судья Алексей Сухой, ассистенты Арам Петросян, Сергей Каруненко, резервный Олег Соколов, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Роман Сафьян, инспектор Александр Гвардис;

«Крылья Советов» — «Оренбург» — судья Рафаэль Шафеев, ассистенты Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов, резервный Юрий Карпов, ВАР Павел Кукуян, АВАР Вера Опейкина, инспектор Андрей Бутенко;

«Зенит» — «Ахмат» — судья Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин, Игорь Демешко, резервный Иван Абросимов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Николай Еремин, инспектор Олег Соколов;

«Пари НН» — «Сочи» — судья Сергей Цыганок, ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Сергей Иванов, АВАР Варанцо Петросян, инспектор Алексей Резников;

«Динамо» — «Урал» — судья Сергей Чебан, ассистенты Александр Богданов, Максим Ковалев, резервный судь Евгений Буланов, ВАР Артем Любимов, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Мацюра;

ЦСКА — «Краснодар» — судья Кирилл Левников, ассистенты Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин, резервный Антон Фролов, ВАР Владимир Москалев, АВАР Алексей Лунев, инспектор Алексей Тюмин.

РПЛ
26
29
Читайте также
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Рахимов заявил, что во втором тайме «Рубин» заслужил победу над «Балтикой»
Гаджиев выделил ключевые факторы матча между «Локомотивом» и «Ростовом»
«Факел» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча
Игнашевич: «Не давит ли отсутствие гостевых побед? Их не было в РПЛ за последние 25 лет. Какое давление?»
«Рубин» — «Балтика»: судья ошибочно назначил штрафной — казанцы забили победный гол
Гаджиев не уверен, что «Спартак» обыграет «Факел»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алейшо: Марио Фернандес не сыграет за «Зенит» в этом году

Дюков оценил идею интеграции белорусских клубов в чемпионат России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости