КДК РФС оштрафовал Абаскаля по итогам матча с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Факелом» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

34-летний испанец оштрафован за выход за пределы технической зоны и выход на поле.

«Также «Спартак» наказан за появление на поле постороннего лица — 20 тысяч рублей», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА «Новости».

Кроме того, штраф в размере 30 тысяч рублей получил главный тренер «Факела» Сергей Ташуев (выход за пределы технической зоны).