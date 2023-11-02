КДК РФС оштрафовал Абаскаля по итогам матча с «Факелом»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Факелом» (0:2) в 13-м туре РПЛ.
34-летний испанец оштрафован за выход за пределы технической зоны и выход на поле.
«Также «Спартак» наказан за появление на поле постороннего лица — 20 тысяч рублей», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА «Новости».
Кроме того, штраф в размере 30 тысяч рублей получил главный тренер «Факела» Сергей Ташуев (выход за пределы технической зоны).
Источник: РИА «Новости»
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|26
|
3
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|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
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|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
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|5
|6
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|
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|2
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|2
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|
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|5
|5
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|
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|
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|4
|3
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|
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|13
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|3
|7
|13-17
|12
|
14
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|13
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|3
|7
|15-21
|12
|
15
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|13
|3
|2
|8
|12-19
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|
16
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|3
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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