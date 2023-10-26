«Спартак» рассматривал игрока бразильской «Байи» Чавеса на позицию левого защитника
«Спартак» рассматривал футболиста бразильской «Байи» Джоаннера Чавеса на позицию левого защитника, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, он вошел в шорт-лист клуба после травмы Томаша Тавареша.
В текущем сезоне Чавес провел за «Индепендьенте» 10 матчей и забил 1 мяч.
Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 2 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
Новости