«Спартак» рассматривал игрока бразильской «Байи» Чавеса на позицию левого защитника

«Спартак» рассматривал футболиста бразильской «Байи» Джоаннера Чавеса на позицию левого защитника, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, он вошел в шорт-лист клуба после травмы Томаша Тавареша.

В текущем сезоне Чавес провел за «Индепендьенте» 10 матчей и забил 1 мяч.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 2 миллиона евро.