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Судейство

Сегодня, 16:29

ЭСК: Безбодоров верно удалил защитника «Спартака» Бабича в матче с «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с удалением защитника «Спартака» Срджана Бабича в матче против «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

27-летний серб получил вторую желтую карточку во втором тайме матча. На 70-й минуте он в своей штрафной площади попал ногой в лицо форварда воронежцев Евгения Маркова. «Факел» получил право на исполнение пенальти, а Бабич покинул поле.

В комиссии посчитали, что арбитр Владислав Безбородов, который обслуживал встречу, верно удалил Бабича.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока команды «Факел» Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный», — приводит слова решения официальный сайт РФС.

Кроме того, в ЭСК отметили, что Безбородов единолично принял решение о вынесении желтой карточки, а ВАР помог арбитру идентифицировать игрока, который нарушил правила. Ранее «Спартака» обратился в ЭСК РФС с просьбой проверить соблюдение протокола ВАР в этом эпизоде.

Источник: РФС
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Срджан Бабич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Динамо
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