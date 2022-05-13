Терехов: «Игра с «Нижним» будет тяжелее, чем с ЦСКА»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов ждет сложного матча против «Нижнего Новгорода» в 29-м туре Тинькофф-РПЛ.

«Будут очень сложные матчи, потому что «Нижний» борется за выживание. Команда будет настроена на 200 процентов. Я думаю, что будет игра тяжелее, чем с ЦСКА», — цитируют «Известия» Терехова.

Матч состоится в пятницу, 13 мая. Начало игры — 19.00 по московскому времени.