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Терехов: «Игра с «Нижним» будет тяжелее, чем с ЦСКА»

Защитник «Сочи» Терехов поделился мнением о матче с «Нижним Новгородом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов ждет сложного матча против «Нижнего Новгорода» в 29-м туре Тинькофф-РПЛ.

«Будут очень сложные матчи, потому что «Нижний» борется за выживание. Команда будет настроена на 200 процентов. Я думаю, что будет игра тяжелее, чем с ЦСКА», — цитируют «Известия» Терехова.

Матч состоится в пятницу, 13 мая. Начало игры — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1333652/aleksei-fomin/kluby-biutsia-za-metall-kak-izmenitsia-tablitca-rpl-za-tur-do-finisha
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Сергей Терехов
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
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 - : -
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Ростов – Химки
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