Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как нападающий сборной Канады Ричи Эннин очутился в «Нижнем Новгороде».

— Кроме Ричи Эннина, играющего за «Нижний Новгород», в России есть ваши футболисты?

— В «Велесе» нигериец Самину Абдуллахи. Есть Адам Мархиев в итальянском СПАЛе. Русский с финским паспортом. 20 лет, игрок сборной Финляндии. А с Эннином история вышла забавная!

— Расскажите.

— В Риме живет мой хороший знакомый, Томас. Ему лет 70. Когда-то пристроил меня в «Лечче». Четыре года назад прилетаю к нему — и узнаю, что есть городок где-то в горах, куда на поезде не добраться. Лишь на автомобиле. Играет за их команду класса D интересный футболист.

— Рванули?

— Арендовал крошечный «фиат», ехать 600 километров. Вижу надпись — Autostrade. Сразу мысль: это то же самое, что в Германии, — гони с любой скоростью! Ну и домчал за шесть часов. Немножко опоздал к тренировке, но 30 минут хватило, чтобы понять: Эннин — парень стоящий.

— Что ж он в серии D болтался?

— Это итальянские законы — если ты не из Евросоюза, можешь играть только в серии A или D. Два варианта. Поэтому в четвертом дивизионе много толковых футболистов, которые до самого высшего уровня пока недотягивают. Встретился с Ричи, погуляли по городку. Сел в автомобиль, вернулся ночью. Совершенно мертвый. Говорю: «Томас, я быстро доехал. 180 держал всю дорогу». — «Ты представляешь, какие штрафы придут?! На этой трассе камеры на каждом столбе». Оказалось, не как в Германии.

— Ну и сколько пришло?

— 1800 евро. Через пару недель позвонили из прокатной конторы — давай, плати.

— Привезли Эннина в Томск?

— Сначала — в Юрмалу. Потом отдали в аренду «Жальгирису», а уж после — Кержакову в «Томь». Теперь с ним в «Нижнем». В марте ввели правило, что иностранцы могут уезжать из России. За пару дней до закрытия окна пришло на Эннина предложение из Франции.

— Первый дивизион?

— Клуб вот-вот туда выйдет. Зарплата в четыре раза больше! Звоню Ричи: «Смотри, есть такой вариант. Но уйти сейчас — некрасиво. Помоги команде до конца сезона. Попадешь в сборную Канады — та впервые с 1986-го пробилась на чемпионат мира. Я знаю, ты в расширенном списке...»

— Он канадец?

— Ганец с канадским гражданством. В Африке и не был, кажется. Решил остаться в «Нижнем» — и правильно сделал!

— Кержаков в курсе?

— Да, я ему сразу сказал: «Керж, работал бы Эннин с другим агентом — на 99 процентов парня в Нижнем уже бы не было». Но для меня человеческие отношения важнее. Да и сам Эннин никуда не рвался: «Ко мне здесь так хорошо отнеслись, дали шанс. Остаюсь!»

— Принадлежит он Юрмале?

— Да. Еще два года контракт. Но, думаю, летом будет где-то в Европе.