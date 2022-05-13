Алексей Еременко: «Сказал Кержакову: «Работал бы Эннин с другим агентом — на 99 процентов парня в Нижнем уже бы не было»
Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как нападающий сборной Канады Ричи Эннин очутился в «Нижнем Новгороде».
— Кроме Ричи Эннина, играющего за «Нижний Новгород», в России есть ваши футболисты?
— В «Велесе» нигериец Самину Абдуллахи. Есть Адам Мархиев в итальянском СПАЛе. Русский с финским паспортом. 20 лет, игрок сборной Финляндии. А с Эннином история вышла забавная!
— Расскажите.
— В Риме живет мой хороший знакомый, Томас. Ему лет 70. Когда-то пристроил меня в «Лечче». Четыре года назад прилетаю к нему — и узнаю, что есть городок где-то в горах, куда на поезде не добраться. Лишь на автомобиле. Играет за их команду класса D интересный футболист.
— Рванули?
— Арендовал крошечный «фиат», ехать 600 километров. Вижу надпись — Autostrade. Сразу мысль: это то же самое, что в Германии, — гони с любой скоростью! Ну и домчал за шесть часов. Немножко опоздал к тренировке, но 30 минут хватило, чтобы понять: Эннин — парень стоящий.
— Что ж он в серии D болтался?
— Это итальянские законы — если ты не из Евросоюза, можешь играть только в серии A или D. Два варианта. Поэтому в четвертом дивизионе много толковых футболистов, которые до самого высшего уровня пока недотягивают. Встретился с Ричи, погуляли по городку. Сел в автомобиль, вернулся ночью. Совершенно мертвый. Говорю: «Томас, я быстро доехал. 180 держал всю дорогу». — «Ты представляешь, какие штрафы придут?! На этой трассе камеры на каждом столбе». Оказалось, не как в Германии.
— Ну и сколько пришло?
— 1800 евро. Через пару недель позвонили из прокатной конторы — давай, плати.
— Привезли Эннина в Томск?
— Сначала — в Юрмалу. Потом отдали в аренду «Жальгирису», а уж после — Кержакову в «Томь». Теперь с ним в «Нижнем». В марте ввели правило, что иностранцы могут уезжать из России. За пару дней до закрытия окна пришло на Эннина предложение из Франции.
— Первый дивизион?
— Клуб вот-вот туда выйдет. Зарплата в четыре раза больше! Звоню Ричи: «Смотри, есть такой вариант. Но уйти сейчас — некрасиво. Помоги команде до конца сезона. Попадешь в сборную Канады — та впервые с 1986-го пробилась на чемпионат мира. Я знаю, ты в расширенном списке...»
— Он канадец?
— Ганец с канадским гражданством. В Африке и не был, кажется. Решил остаться в «Нижнем» — и правильно сделал!
— Кержаков в курсе?
— Да, я ему сразу сказал: «Керж, работал бы Эннин с другим агентом — на 99 процентов парня в Нижнем уже бы не было». Но для меня человеческие отношения важнее. Да и сам Эннин никуда не рвался: «Ко мне здесь так хорошо отнеслись, дали шанс. Остаюсь!»
— Принадлежит он Юрмале?
— Да. Еще два года контракт. Но, думаю, летом будет где-то в Европе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0