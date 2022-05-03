Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:30

Зарема Салихова назвала единственную возможность не допустить деградации российского футбола

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о перспективах развития российского футбола.

«Меня удивляют те, кто выступают за расширение лиги. Примеры «Тамбова» не вразумляют совершенно. Единственная возможность не допустить деградации российского футбола — это сокращение лиги до 12 команд и игра в 4 круга. Но могу поспорить, что примут прямо противоположное решение. И конкретных мер по поддержке российского футбола своевременно так и не будет. Ведь у любого апокалипсиса есть свои всадники. Вот сейчас их выход. А если не получится, то выпускайте Дзюбу в костюме супергероя», — написала Зарема в блоге на Sports.ru.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел масштабные санкции в отношении российского футбола.

В сезоне 2022/2023 клубы из России не будут выступать в еврокубках. Кроме того, УЕФА принял решение о запрете для сборной России выступать в Лиге наций.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zarema/3039249.html?sl=1
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
20
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Материалы сюжета: РПЛ-2022: никто не вылетит и лигу расширят?
Идову: «Могу понять легионеров, которые уехали, за такое решение нельзя никого упрекать»
Газизов оценил шансы «Уфы» остаться в РПЛ на следующий сезон
Газизов: «Будет еще скучнее, если будет расширение лиги? Кто это говорит? Московские команды? Питерские?»
Смородская: «Не верю, что расширение РПЛ пойдет на пользу»
Президент «Урала» заявил, что расширил бы РПЛ до 20 команд
РПЛ могут расширить до 18 команд. Также хотят ввести ограниченный мораторий на вылет
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
«Лучшим нападающим «Зенита» является воспитанник «Спартака», он же — их главный инфоповод». Зарема — о Дзюбе
Бригада Безбородова будет судить матч 28-го тура ЦСКА — «Сочи»
Полузащитник «Урала»: «Не думаем о том, чтобы отправить «Спартак» в переходные матчи»
Арбитра, обвиненного в заказном судействе, снова назначили на матч в Краснодаре. Из-за него провели кадровую революцию
Алексей Сутормин поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством России
Алексей Игонин рассказал, что думает об игре «Зенита» в этом сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лучшим нападающим «Зенита» является воспитанник «Спартака», он же — их главный инфоповод». Зарема — о Дзюбе

Судья Матюнин подал жалобу в РФС на главу РПЛ Хачатурянца
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости