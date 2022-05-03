Зарема Салихова назвала единственную возможность не допустить деградации российского футбола

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о перспективах развития российского футбола.

«Меня удивляют те, кто выступают за расширение лиги. Примеры «Тамбова» не вразумляют совершенно. Единственная возможность не допустить деградации российского футбола — это сокращение лиги до 12 команд и игра в 4 круга. Но могу поспорить, что примут прямо противоположное решение. И конкретных мер по поддержке российского футбола своевременно так и не будет. Ведь у любого апокалипсиса есть свои всадники. Вот сейчас их выход. А если не получится, то выпускайте Дзюбу в костюме супергероя», — написала Зарема в блоге на Sports.ru.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел масштабные санкции в отношении российского футбола.

В сезоне 2022/2023 клубы из России не будут выступать в еврокубках. Кроме того, УЕФА принял решение о запрете для сборной России выступать в Лиге наций.