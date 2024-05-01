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Сегодня, 17:47

Боец Тарасов назвал любимых футболистов детства

Виктория Кравченко
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Боец смешанных единоборств Артем Тарасов назвал любимых футболистов своего детства.

«Знаешь, была фраза: «Бил, бью и буду бить»? Кто ее сказал? Александр Кержаков. Он был одним из моих любимых футболистов. Как и Андрей Аршавин, как и Вячеслав Малафеев и Владимир Быстров. Быстров потом, конечно, предал «Зенит» и ушел в «Спартак», — цитирует Тарасова Legalbet.

Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. Форвард является лучшим бомбардиром в истории питерского клуба (161 гол) и российского футбола (233).

Источник: https://legalbet.ru/news/16520325/
Артем Тарасов
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