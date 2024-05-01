В Прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие дела Промеса в ОАЭ

В пресс-службе Прокуратуры Нидерландов ответили на вопрос «СЭ» о закрытии дела полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Дело Промеса в ОАЭ закрыто? По вопросу возможной экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды мы должны отправить вас к правительству Объединенных Арабских Эмиратов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе прокуратуры Нидерландов.

На данный момент футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.