Председатель совдира «Пари НН»: «У кого сейчас простой календарь? Все за что-то борются»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящих соперниках нижегородцев. Команде предстоят домашние игры со «Спартаком» и ЦСКА, а также две гостевые встречи с «Сочи» и «Крыльями Советов».

«А у кого сейчас простой календарь? Сейчас все команды за что-то борются. Нет тех, кто уже закончил чемпионат. Даже если брать тех, кто уже наверху: «Ростов» в матче с «Оренбургом» до последнего вырывал победу и вырвал. Ни у кого нет простого календаря и простых соперников. Все будут терять и набирать очки. По именам у нас тяжелый календарь. Но мы играем дома два матча. Не надо смотреть на статус соперника. Нужно выходить, выкладываться и брать очки», — сказал Кондратов «СЭ».

29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об отставке Сергея Юрана.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах.