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Бонгонда: «Если будем грустить, что потеряли когда-то очки, ничего не изменится»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда порассуждал о текущем сезоне команды.

«Бывают негативные и позитивные моменты. Даже если мы будем сейчас грустить, что мы потеряли когда-то очки, которые сейчас бы смогли нам помочь, ничего не изменится. Остается лишь следовать от матча к матчу.

Мы попытаемся завершить чемпионат в таком же ключе, как делаем это в последних матчах, и постараемся выиграть. Стать чемпионами еще реально? Не знаю, посмотрим», – цитирует Бонгонду Metaratings.

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров. 1 мая красно-белые на выезде сыграют с «Динамо» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Начало матча – в 18.00 по московскому времени.

 

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Урал – Балтика
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