Шалимов назвал странной ситуацию с критикой Безрукова после матча «Рубина» и «Зенита»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о ситуации с защитником «Рубина» Русланом Безруковым.

«Очень странная ситуация, когда сейчас говорят о том, что вот в Англии бы уже уголовное дело завели. Во-первых, я не помню ни одного такого дела, когда после таких слов заводили бы дела, и во-вторых, если в Англии такое отношение, то очень хорошо, что у нас с юмором нормально и большинство слова Безрукова и поняли, как юмор», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

После победы над «Зенитом» (2:0) футболист в шутку сказал, что казанцы ждут деньги от «Краснодара». После этого словами Безрукова заинтересовались в комитете по этике РФС.