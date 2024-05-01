Булыкин считает, что «Динамо» победит «Спартак» в матче Кубка России

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути Регионов FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком».

«Этот матч вдвойне интереснее, так как это дерби и команды на ходу. Но это Кубок, совсем другой настрой, другая игра и все состоит из одного матча. Я оцениваю шансы команд 50/50 и те, и другие могут выиграть и думаю, что «Динамо» должно выиграть 2:1 и прервать серию «Спартака», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Игра между командами пройдет 1 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Алексей Сухой.